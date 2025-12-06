22
بيروت
20
طرابلس
20
صور
19
جبيل
19
صيدا
22
جونية
17
النبطية
12
زحلة
14
بعلبك
6
بشري
14
بيت الدين
11
كفردبيان
لبنان
ضاهر في ذكرى الرئيس رينيه معوض: نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة
Lebanon 24
06-12-2025
|
13:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
ميشال ضاهر
عبر حسابه على "أكس": "مع استذكار
شهيد
الطائف
الرئيس رينيه معوض
، نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة، ملجأً للبنانيّين، جميع اللبنانيّين. ونستذكر مرحلةً كان فيها الاختلاف في الرأي ينتهي باغتيال".
أضاف:"
على أمل
أن تكون مرحلة الاغتيالات والاحتلالات والدمار قد ولّت، وحان زمن الدولة وتطبيق
اتفاق الطائف
مع المحافظة على روحيّته المتمثّلة بالمناصفة الكاملة الفعلية".
