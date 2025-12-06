ضاهر في ذكرى الرئيس رينيه معوض: نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على "أكس": "مع استذكار ، نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة، ملجأً للبنانيّين، جميع اللبنانيّين. ونستذكر مرحلةً كان فيها الاختلاف في الرأي ينتهي باغتيال".أضاف:" أن تكون مرحلة الاغتيالات والاحتلالات والدمار قد ولّت، وحان زمن الدولة وتطبيق مع المحافظة على روحيّته المتمثّلة بالمناصفة الكاملة الفعلية".