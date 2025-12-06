Advertisement

لبنان

ضاهر في ذكرى الرئيس رينيه معوض: نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:08
كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "أكس": "مع استذكار شهيد الطائف الرئيس رينيه معوض، نستذكر رجل دولة لا يؤمن إلا بالدولة، ملجأً للبنانيّين، جميع اللبنانيّين. ونستذكر مرحلةً كان فيها الاختلاف في الرأي ينتهي باغتيال".
أضاف:" على أمل أن تكون مرحلة الاغتيالات والاحتلالات والدمار قد ولّت، وحان زمن الدولة وتطبيق اتفاق الطائف مع المحافظة على روحيّته المتمثّلة بالمناصفة الكاملة الفعلية".
