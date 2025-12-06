الجامعة اللبنانية تتقدم في تصنيف الاستدامة العالمي 2026

Advertisement

صُنّفت المرتبة الثالثة محليًّا والسابعة عشرة بعد المئتين إقليميًّا في مجال الاستدامة، وذلك وفقًا لتقرير – Quacquarelli Symonds لتصنيف الجامعات على هذا المستوى لعام 2026.دخلت التصنيف هذا العام أكثر من ألفي جامعة عالمية وثمانمئة وخمسة عشر جامعة آسيوية وسبع جامعات لبنانية، وتمّ التقييم استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة – أجندة 2023 (SDGs) ودور الجامعات في التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة.وبنتيجة التصنيف، أثبتت التزامها بتحقيق اهداف التنمية والتعليم المستدام، لا سيّما في مجال التربية والأبحاث البيئية والتصدي للتحديات البيئية التي يواجهها والعالم.