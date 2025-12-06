22
لبنان
الجامعة اللبنانية تتقدم في تصنيف الاستدامة العالمي 2026
Lebanon 24
06-12-2025
12:16
صُنّفت
الجامعة اللبنانية في
المرتبة الثالثة محليًّا والسابعة عشرة بعد المئتين إقليميًّا في مجال الاستدامة، وذلك وفقًا لتقرير
مؤسسة qs
– Quacquarelli Symonds لتصنيف الجامعات على هذا المستوى لعام 2026.
دخلت التصنيف هذا العام أكثر من ألفي جامعة عالمية وثمانمئة وخمسة عشر جامعة آسيوية وسبع جامعات لبنانية، وتمّ التقييم استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة – أجندة 2023 (SDGs) ودور الجامعات في التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وبنتيجة التصنيف، أثبتت
الجامعة اللبنانية
التزامها بتحقيق اهداف التنمية والتعليم المستدام، لا سيّما في مجال التربية والأبحاث البيئية والتصدي للتحديات البيئية التي يواجهها
لبنان
والعالم.
