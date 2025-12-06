Advertisement

لبنان

مياه لبنان الجنوبي تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك

Lebanon 24
06-12-2025 | 15:22
صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ما يلي: "تحيط مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السادة المشتركين في كافة الدوائر التابعة لها علماً، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة،
علماً أن المؤسسة بادرت الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.

لذا تدعو المؤسسة المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة". (الوكالة الوطنية)
 
