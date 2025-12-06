مياه لبنان الجنوبي تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك

Advertisement

صدر عن ، ما يلي: "تحيط الجنوبي السادة المشتركين في كافة الدوائر التابعة لها علماً، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق ، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة،علماً أن المؤسسة بادرت الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.لذا تدعو المؤسسة المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة". (الوكالة الوطنية)