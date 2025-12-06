Advertisement

لبنان

إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في الهرمل

Lebanon 24
06-12-2025
أُصيب شاب من آل ن. بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ في الهرمل، وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، حسب مندوبة "لبنان24".
لبنان24

لبنان

