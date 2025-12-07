استنفار على الحدود.. تقديرات استخباراتيّة إسرائيلية لتصعيد محتمل مع لبنان

Advertisement

أفادت تقديرات استخبارية إسرائيلية عن وجود استعدادات متزايدة لاحتمال التصعيد مع ، في ظلّ رصد تحركات ميدانية وعسكرية مرتبطة بحزب الله.وبحسب هذه التقديرات، يعمل على تهريب صواريخ ونقل جزء من نشاطاته إلى تحت الأرض، في محاولة لإعادة تموضع قدراته تحسّباً لأي مواجهة مقبلة. كما تحدّثت التقديرات عن تكثيف التحركات على الحدود وفي المحاذية لها، تحسّباً لردّ من جانب حزب الله.وتربط الأجهزة الاستخبارية مدّة أي تصعيد محتمل مع لبنان بـ حجم ردّ حزب الله وطبيعة خطواته الميدانية في المرحلة المقبلة. (الحدث)