لبنان

استنفار على الحدود.. تقديرات استخباراتيّة إسرائيلية لتصعيد محتمل مع لبنان

Lebanon 24
07-12-2025 | 00:40
أفادت تقديرات استخبارية إسرائيلية عن وجود استعدادات متزايدة لاحتمال التصعيد مع لبنان، في ظلّ رصد تحركات ميدانية وعسكرية مرتبطة بحزب الله.
وبحسب هذه التقديرات، يعمل حزب الله على تهريب صواريخ ونقل جزء من نشاطاته إلى تحت الأرض، في محاولة لإعادة تموضع قدراته تحسّباً لأي مواجهة مقبلة. كما تحدّثت التقديرات عن تكثيف التحركات على الحدود اللبنانية وفي المستوطنات المحاذية لها، تحسّباً لردّ من جانب حزب الله.

وتربط الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية مدّة أي تصعيد محتمل مع لبنان بـ حجم ردّ حزب الله وطبيعة خطواته الميدانية في المرحلة المقبلة. (الحدث)
