Advertisement

لبنان

لمنع اندلاع حرب في لبنان.. ترامب يدخل على خطّ الوساطة

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1451807-639006942249713990.png
Doc-P-1451807-639006942249713990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال من لغة التهديدات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في كل من غزة ولبنان وسوريا.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، تلقّى نتنياهو أيضًا توصية من كبار قادة الجيش الإسرائيلي بإنهاء القتال والتركيز على إعادة بناء الجيش، فيما أفادت بأن هيئة الأركان العامة تؤيد مجاراة خطة ترامب في غزة والانتقال إلى "المرحلة المدنية" منها بعد انتهاء العمليات العسكرية الأساسية.

دبلوماسيًا، ذكرت "يديعوت" نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المهلة التي منحها ترامب للبنان من أجل تجريد "حزب الله" من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول، وأن إسرائيل أبلغت بيروت أنه في حال عدم نزع السلاح سيتم اللجوء إلى تصعيد عسكري.
 
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة إلى أن ترامب دخل مباشرة على خط الوساطة لمحاولة منع تصعيد واسع في لبنان، في الوقت الذي تنقل فيه الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش اللبناني "نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله"، وفق توصيفها.
 
في السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي نتنياهو بـ"تغليب الدبلوماسية" بعد "تحقيق الأهداف" بلبنان وإيران وسوريا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أميركية: ترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة لمنع تصعيد واسع في لبنان
lebanon 24
07/12/2025 12:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
lebanon 24
07/12/2025 12:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً
lebanon 24
07/12/2025 12:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: لدينا خطط طوارئ في حال اندلاع حرب
lebanon 24
07/12/2025 12:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

حزب الله

إسرائيل

دونالد

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:14 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24