22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لمنع اندلاع حرب في لبنان.. ترامب يدخل على خطّ الوساطة
Lebanon 24
07-12-2025
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال من لغة التهديدات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في كل من غزة ولبنان وسوريا.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، تلقّى نتنياهو أيضًا توصية من كبار قادة الجيش
الإسرائيلي
بإنهاء القتال والتركيز على إعادة بناء الجيش، فيما أفادت بأن هيئة الأركان العامة تؤيد مجاراة خطة
ترامب
في غزة والانتقال إلى "المرحلة المدنية" منها بعد انتهاء العمليات العسكرية الأساسية.
دبلوماسيًا، ذكرت "يديعوت" نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المهلة التي منحها ترامب للبنان من أجل تجريد "
حزب الله
" من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول، وأن
إسرائيل
أبلغت
بيروت
أنه في حال عدم نزع السلاح سيتم اللجوء إلى تصعيد عسكري.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة إلى أن ترامب دخل مباشرة على خط الوساطة لمحاولة منع تصعيد واسع في
لبنان
، في الوقت الذي تنقل فيه الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن
الجيش اللبناني
"نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله"، وفق توصيفها.
في السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي نتنياهو بـ"تغليب الدبلوماسية" بعد "تحقيق الأهداف" بلبنان وإيران وسوريا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أميركية: ترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة لمنع تصعيد واسع في لبنان
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أميركية: ترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة لمنع تصعيد واسع في لبنان
07/12/2025 12:03:44
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
07/12/2025 12:03:44
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً
Lebanon 24
جعجع: خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً
07/12/2025 12:03:44
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: لدينا خطط طوارئ في حال اندلاع حرب
Lebanon 24
الحوت: لدينا خطط طوارئ في حال اندلاع حرب
07/12/2025 12:03:44
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الجيش اللبناني
دونالد ترامب
الإسرائيلي
سكاي نيوز
حزب الله
إسرائيل
دونالد
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبلان: لبنان يمرّ بأخطر مرحلة داخلية والحلّ بوحدة وطنية شاملة
Lebanon 24
قبلان: لبنان يمرّ بأخطر مرحلة داخلية والحلّ بوحدة وطنية شاملة
05:00 | 2025-12-07
07/12/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء خصوم "حزب الله" تعزز موقعه شيعياً
Lebanon 24
أخطاء خصوم "حزب الله" تعزز موقعه شيعياً
05:00 | 2025-12-07
07/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث على طريق عربة قزحيا
Lebanon 24
حادث على طريق عربة قزحيا
04:40 | 2025-12-07
07/12/2025 04:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: خطر كبير.. الجنوب ملوّث بقنابل صامتة
Lebanon 24
بالفيديو: خطر كبير.. الجنوب ملوّث بقنابل صامتة
04:15 | 2025-12-07
07/12/2025 04:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة صور توقف فلسطينياً بحوزته مخدرات (صورة)
Lebanon 24
شرطة صور توقف فلسطينياً بحوزته مخدرات (صورة)
04:14 | 2025-12-07
07/12/2025 04:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-12-07
قبلان: لبنان يمرّ بأخطر مرحلة داخلية والحلّ بوحدة وطنية شاملة
05:00 | 2025-12-07
أخطاء خصوم "حزب الله" تعزز موقعه شيعياً
04:40 | 2025-12-07
حادث على طريق عربة قزحيا
04:15 | 2025-12-07
بالفيديو: خطر كبير.. الجنوب ملوّث بقنابل صامتة
04:14 | 2025-12-07
شرطة صور توقف فلسطينياً بحوزته مخدرات (صورة)
04:08 | 2025-12-07
قصة الفتاة التي بكت وهي تعانق البابا لاوون في بيروت
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24