لمنع اندلاع حرب في لبنان.. ترامب يدخل على خطّ الوساطة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الرئيس الأميركي أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال من لغة التهديدات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في كل من غزة ولبنان وسوريا.

Advertisement

وبحسب الصحيفة، تلقّى نتنياهو أيضًا توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والتركيز على إعادة بناء الجيش، فيما أفادت بأن هيئة الأركان العامة تؤيد مجاراة خطة في غزة والانتقال إلى "المرحلة المدنية" منها بعد انتهاء العمليات العسكرية الأساسية.



دبلوماسيًا، ذكرت "يديعوت" نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المهلة التي منحها ترامب للبنان من أجل تجريد " " من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول، وأن أبلغت أنه في حال عدم نزع السلاح سيتم اللجوء إلى تصعيد عسكري. وبحسب الصحيفة، تلقّى نتنياهو أيضًا توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والتركيز على إعادة بناء الجيش، فيما أفادت بأن هيئة الأركان العامة تؤيد مجاراة خطة في غزة والانتقال إلى "المرحلة المدنية" منها بعد انتهاء العمليات العسكرية الأساسية.دبلوماسيًا، ذكرت "يديعوت" نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المهلة التي منحها ترامب للبنان من أجل تجريد " " من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول، وأن أبلغت أنه في حال عدم نزع السلاح سيتم اللجوء إلى تصعيد عسكري.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة إلى أن ترامب دخل مباشرة على خط الوساطة لمحاولة منع تصعيد واسع في ، في الوقت الذي تنقل فيه الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله"، وفق توصيفها.

في السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي نتنياهو بـ"تغليب الدبلوماسية" بعد "تحقيق الأهداف" بلبنان وإيران وسوريا. (سكاي نيوز)