البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟

يمثل البحر الأسود ممرًا حيويًا لنقل الحبوب والنفط والأسمدة إلى مناطق واسعة من العالم، مما يجعل أي اضطراب فيه ذا أثر عالمي مباشر، حيث يمتد على مساحة تقارب 400 ألف كيلومتر مربع، وتتقاسمه ست دول: تركيا، بلغاريا، رومانيا، أوكرانيا، وجورجيا. ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلًا عن كونه طريقًا رئيسيًا لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا.وقد حذّر هاكان فيدان من أن الهجمات الأخيرة توسّع نطاق الحرب وتهدد سلامة الملاحة في المنطقة. وتحتاج السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية أو الأوكرانية إلى تأمين حرب إضافي يُجدَّد أسبوعيًا. كما لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجمات، مشيرًا إلى احتمال اتخاذ إجراءات ضد السفن التي تُقدّم دعمًا لأوكرانيا.وبحسب المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي، فقد أدت الهجمات التي استهدفت سفنًا في المنطقة إلى تعطيل جزئي لصادرات النفط الروسية والحبوب الأوكرانية. وتُعد الصين والهند وتركيا أكبر مستوردي النفط الروسي بعد توقف معظم صادراته إلى ؛ إذ أصبحت الصين منذ بداية الحرب المستورد الأول للطاقة الروسية بقيمة واردات بلغت نحو 219.5 مليار دولار، تليها الهند بـ133 مليار دولار، وتركيا بنحو 90.3 مليار دولار.وقد علّقت روسيا تصدير النفط من ميناء نوفوروسيسك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة. وتسببت هذه الهجمات، كما يقول ناجي ل لبنان24، في تراجع اهتمام المشغلين اليونانيين بنقل النفط الروسي، ما دفع موسكو إلى الاعتماد بدرجة أكبر على نقل النفط من سفينة لأخرى، وإطالة مسار الإمداد وزمن وصول الشحنات.ويرى ناجي أن ارتفاع المخاطر أدى إلى قفزة في أسعار التأمين على السفن في البحر الأسود بأكثر من 250%، لتصل أحيانًا إلى 1% من قيمة السفينة، مقارنةً بنسبة تراوحت سابقًا بين 0.25% و0.3%.وترى شركات التأمين أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأقساط، وربما توسيع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر. وقد طالبت تركيا جميع الأطراف بإبقاء البنية التحتية للطاقة خارج دائرة الصراع لضمان استمرار تدفق الإمدادات. وتشير تقارير أمنية بريطانية إلى ارتفاع كبير في مستوى التهديد للسفن التي تزور الموانئ الروسية والأوكرانية، مع توصية بإجراء فحوص دقيقة لهياكل السفن خشية وجود ألغام لاصقة.وتحتل أوكرانيا موقعًا مهمًا في سوق الحبوب العالمي، حيث توفر 46% من صادرات زيت دوار الشمس، و17% من الشعير، و12% من الذرة، و9% من القمح، بالإضافة إلى دورها كمورّد أساسـي للأسمدة. ويتم نقل 90% من هذه الصادرات بحرًا، ما يجعل أي إغلاق للبحر الأسود،وفق قراءة ناجي، عاملًا مباشرًا في ارتفاع الأسعار عالميًا وفي تهديد الأمن الغذائي، خصوصًا في وشمال أفريقيا.وتنعكس هذه الاضطرابات، كما يقول المتخصص في النقل البري في عدة جوانب، أبرزها:1. ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب توقف نحو 20 مليون طن من القمح الأوكراني عن الوصول للأسواق.2. تفاقم التحديات الغذائية لدى الدول التي تعتمد على الحبوب الروسية والأوكرانية.3. محاولات أوكرانيا لزيادة التصدير في موسم 2025/2026 لتخفيف الضغط على الأسعار.4. استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تبقي احتمالات الإغلاق وتقلب الأسعار قائمة.ويؤكد ناجي أن البحر الأسود يشكّل شريانًا أساسيًا لسوق الحبوب العالمي، وأن أي اضطراب فيه ينعكس سريعًا على أسعار الغذاء وتكاليف النقل والتأمين، مما يؤثر على الأمن الغذائي لملايين البشر.اما على صعيد ، فقد أدّى انفجار مرفأ عام 2020 إلى تدمير أهراءات القمح، مما جعل البلاد تعتمد على تخزين القمح في المطاحن بقدرة لا تكفي لأكثر من شهر أو شهرين. وفي ظل التوترات البحرية الراهنة، يرى ناجي أن بناء صوامع معدنية أفقية في سهل البقاع وسهل عكار، إلى جانب تشجيع زراعة القمح والحبوب، خطوات ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.