Advertisement

لبنان

موجة برد وأمطار ورياح ناشطة تضرب لبنان!

Lebanon 24
07-12-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1451839-639006997579481120.jpg
Doc-P-1451839-639006997579481120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب تركيا ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يبقى تأثيره في الأيام المقبلة.
Advertisement
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتشكّل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد كما يتوقع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر ، تخف الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠ يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً وبعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ مع حدوث انفراجات واسعة.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً يتخلله حدوث انفراجات واسعة كما يتوقع ان تشتد غزارة الامطار ليلا مع حدوث برق ورعد.
مواضيع ذات صلة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
lebanon 24
07/12/2025 12:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
امطار ورياح ناشطة ورعد شمالا.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع
lebanon 24
07/12/2025 12:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس مستقر ورياح ناشطة جنوبًا
lebanon 24
07/12/2025 12:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رياح ناشطة.. كيف سيكون طقس لبنان؟
lebanon 24
07/12/2025 12:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

جنوب تركيا

مركز جنوب

لبنان وا

الشمالي

من بعد

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:14 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24