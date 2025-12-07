موجة برد وأمطار ورياح ناشطة تضرب لبنان!

ما يزال والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يبقى تأثيره في الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتشكّل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد كما يتوقع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر ، تخف الأمطار اعتباراً الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠ يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً وبعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً يتخلله حدوث انفراجات واسعة كما يتوقع ان تشتد غزارة الامطار ليلا مع حدوث برق ورعد.