حذّرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية مطلعة من احتمال قيام خلال المرحلة المقبلة بعمليات تصفية واستهداف لقيادات سياسية وعسكرية تابعة لـ" " خارج و" " خارج غزة، في ما وصفته المصادر بمرحلة "اصطياد الرؤوس الأخيرة". وتهدف هذه العمليات لتمكين إسرائيل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إزالة العقبات السياسية والعسكرية التي تمثلها القيادات البارزة للحركة.وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس في الخارج تمثل آخر الصفوف العسكرية والسياسية للحركة، بعد نجاح إسرائيل في استهداف الصف الأول داخل القطاع والضفة الغربية.يأتي هذا التحذير في ظل تعيين العسكري رومان غوفمان، سكرتير نتنياهو السابق، على رأس جهاز الموساد خلفًا لديفيد برنياع في حزيران 2026. وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا داخل الأوساط ، إذ يرى خبراء أن تعيين شخصية عسكرية على رأس الموساد قد يكرر سيناريو محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان عام 1997، والتي فشلت وتسببت في أزمة دبلوماسية مع الأردن.المؤيدون لتعيين غوفمان يرونه شخصية تنفيذية مناسبة لمرحلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الرؤية السياسية لرئيس الوزراء والرؤية الاستخباراتية في الملاحقة الأمنية للمعارضين وحزب الله. بينما يرى المعارضون أن غوفمان يفتقر للخبرة الاستخباراتية المهنية الضرورية لقيادة الموساد، ما قد يعرض العمليات للفشل.المصادر العسكرية والاستخباراتية تشير إلى أن نجاح العمليات خارج إسرائيل يعتمد بشكل أساسي على إشراك الموساد، وأن تعيين شخصية عسكرية من خارج الجهاز يمثل انتهاكًا للأعراف المهنية ويعرض إسرائيل لمخاطر فنية وسياسية.ويرى المتابعون أن نتنياهو يتبع سياسة "الأصدقاء المطيعين" في تعيينات ، كما فعل سابقًا بتعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع وروني ألون على رأس الشاباك، وهو ما يعكس توجّهًا سياسيًا أكثر منه مهنياً في إدارة الملفات الحساسة. (ارم نيوز)