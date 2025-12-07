Advertisement

لبنان

إسرائيل تستعد لـ"اصطياد الرؤوس الأخيرة" لحماس و"الحزب"!

Lebanon 24
07-12-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1451849-639007013265486005.jpg
Doc-P-1451849-639007013265486005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية مطلعة من احتمال قيام إسرائيل خلال المرحلة المقبلة بعمليات تصفية واستهداف لقيادات سياسية وعسكرية تابعة لـ"حزب الله" خارج لبنان و"حماس" خارج غزة، في ما وصفته المصادر بمرحلة "اصطياد الرؤوس الأخيرة". وتهدف هذه العمليات لتمكين إسرائيل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إزالة العقبات السياسية والعسكرية التي تمثلها القيادات البارزة للحركة.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس في الخارج تمثل آخر الصفوف العسكرية والسياسية للحركة، بعد نجاح إسرائيل في استهداف الصف الأول داخل القطاع والضفة الغربية.

يأتي هذا التحذير في ظل تعيين العسكري رومان غوفمان، سكرتير نتنياهو السابق، على رأس جهاز الموساد خلفًا لديفيد برنياع في حزيران 2026. وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا داخل الأوساط الإسرائيلية، إذ يرى خبراء أن تعيين شخصية عسكرية على رأس الموساد قد يكرر سيناريو محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان عام 1997، والتي فشلت وتسببت في أزمة دبلوماسية مع الأردن.

المؤيدون لتعيين غوفمان يرونه شخصية تنفيذية مناسبة لمرحلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الرؤية السياسية لرئيس الوزراء والرؤية الاستخباراتية في الملاحقة الأمنية للمعارضين الفلسطينيين وحزب الله. بينما يرى المعارضون أن غوفمان يفتقر للخبرة الاستخباراتية المهنية الضرورية لقيادة الموساد، ما قد يعرض العمليات القادمة للفشل.

المصادر العسكرية والاستخباراتية تشير إلى أن نجاح العمليات خارج إسرائيل يعتمد بشكل أساسي على إشراك الموساد، وأن تعيين شخصية عسكرية من خارج الجهاز يمثل انتهاكًا للأعراف المهنية ويعرض إسرائيل لمخاطر فنية وسياسية.

ويرى المتابعون أن نتنياهو يتبع سياسة "الأصدقاء المطيعين" في تعيينات الأجهزة الأمنية، كما فعل سابقًا بتعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع وروني ألون على رأس الشاباك، وهو ما يعكس توجّهًا سياسيًا أكثر منه مهنياً في إدارة الملفات الحساسة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
lebanon 24
07/12/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تنسيق غير مسبوق بين "حماس" و"حزب الله" في الأشهر الأخيرة
lebanon 24
07/12/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: حماس تختبر صبر إسرائيل
lebanon 24
07/12/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إشكاليات في البحث عن جثث الأسرى بسبب تغيير إسرائيل لـ "طبيعة أرض" غزة
lebanon 24
07/12/2025 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأجهزة الأمنية

الضفة الغربية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:14 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24