لبنان
قبلان: لبنان يمرّ بأخطر مرحلة داخلية والحلّ بوحدة وطنية شاملة
Lebanon 24
07-12-2025
|
05:00
A-
A+
أكد المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
، أن
لبنان
يواجه أخطر مرحلة داخلية في تاريخه، مشددًا على أن الخلاص يكمن في وحدة وطنية حقيقية وشراكة كاملة بين مكوّناته. ورأى أن أزمات البلاد ليست بحاجة إلى مزيد من التحليل، لأن "وقائع الفساد والنهب والصراعات الطائفية والسياسية باتت مكشوفة".
وأشار قبلان إلى أن أي محاولة لإقصاء أي طرف لبناني ستقود إلى كارثة وطنية، معتبرًا أن السلطة يجب أن تعمل كسلطة لكل لبنان "لا كسلطة زواريب أو اصطفافات إقليمية". وشدّد على ضرورة إدارة الملفات الوطنية بمرجعية عادلة وبعقلية دولة، بعيداً عن "الانتقام والتمزيق"، لأن الواقع الإقليمي والدولي لا يحتمل مغامرات قد تدفع البلاد إلى أزمات وجودية.
وتحدث المفتي عن خطورة المحاور العالمية التي تعيد رسم الخرائط عبر الفوضى والصراعات، مشيرًا إلى أمثلة من
فنزويلا
وأوكرانيا والشرق الأوسط، ومؤكدًا أن لبنان يجب أن يقي نفسه من هذه الفوضى عبر إدارة وطنية رشيدة.
ولفت قبلان إلى أن التحدي الحقيقي ليس
الاحتلال
العسكري، بل الاحتلال السياسي الذي يزرع الانقسامات بين اللبنانيين، مبينًا أن وحدة اللبنانيين على الأرض هي وحدها القادرة على حماية الجنوب والبقاع والضاحية وسائر المناطق.
وختم بالدعوة إلى إعادة تثبيت مفهوم "لبنان العائلة الواحدة"، مؤكدًا أن مستقبل البلاد يعتمد على خيارات وطنية تضمن تجاوز أزماته الداخلية وتمنع تحوّل لبنان إلى ساحة لمشاريع الخارج.
