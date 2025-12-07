Advertisement

لبنان

متري: إذا اندلعت حرب جنوب لبنان فستكون من طرف واحد وهو إسرائيل

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:10
قال نائب رئيس الوزراء طارق متري إنه "إذا اندلعت حرب جنوب لبنان فستكون من طرف واحد وهو إسرائيل".
وأضاف متري في حديث لـ"الجزيرة مباشر": "نريد وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وخروجها من أراضينا ونريد بسط سيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية".
 
وتابع قائلأً: "لا أعتقد أن أحدا في لبنان يريد الحرب الأهلية والدولة تستخدم كل الوسائل لتجنب ذلك". 
 
وقال: "للمرة الأولى هناك دولة في سوريا لا تريد أن تهيمن على لبنان أو تتدخل في شؤونه الداخلية". 
 
 
