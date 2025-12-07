20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل
Lebanon 24
07-12-2025
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس
لجنة المال
والموازنة الى جلسة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الاثنين لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة
مجلس الوزراء
والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة
العليا
للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٦.
Advertisement
وتعقد اللجنة ٣ جلسات أخرى الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، اثنان منها لاعتمادات المديريات والادارات والهيئات، وهي
الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للدفاع،
المديرية العامة لأمن الدولة
، مجلس الجنوب،
مجلس الإنماء والإعمار
، الهيئة العليا للإغاثة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام.
وتعقد اللجنة جلسة الخميس لملفات تربوية هامة تعنى بالأساتذة.
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
07/12/2025 17:05:32
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
07/12/2025 17:05:32
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة
Lebanon 24
إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة
07/12/2025 17:05:32
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة
Lebanon 24
لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة
07/12/2025 17:05:32
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
المديرية العامة لأمن الدولة
مجلس الإنماء والإعمار
المديرية العامة
المجلس الدستوري
الأمانة العامة
مجلس الوزراء
أمن الدولة
لجنة المال
تابع
قد يعجبك أيضاً
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
10:00 | 2025-12-07
07/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس: لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع
Lebanon 24
خريس: لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع
09:55 | 2025-12-07
07/12/2025 09:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من منتدى الدوحة: مناسبة لشرح موقف لبنان الرسمي ومبادرة رئيس الجمهورية تعيين السفير كرم وجهود الجيش
Lebanon 24
مرقص من منتدى الدوحة: مناسبة لشرح موقف لبنان الرسمي ومبادرة رئيس الجمهورية تعيين السفير كرم وجهود الجيش
09:54 | 2025-12-07
07/12/2025 09:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لسلام على هامش مشاركته في منتدى الدوحة
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لسلام على هامش مشاركته في منتدى الدوحة
09:32 | 2025-12-07
07/12/2025 09:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم: بين قداسة السيرة وإشراقة الإعجوبة
Lebanon 24
فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم: بين قداسة السيرة وإشراقة الإعجوبة
09:30 | 2025-12-07
07/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-12-07
البحر الأسود تحت الضغط: تداعيات على الأمن الغذائي العالمي فماذا عن لبنان؟
09:55 | 2025-12-07
خريس: لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع
09:54 | 2025-12-07
مرقص من منتدى الدوحة: مناسبة لشرح موقف لبنان الرسمي ومبادرة رئيس الجمهورية تعيين السفير كرم وجهود الجيش
09:32 | 2025-12-07
سلسلة اجتماعات لسلام على هامش مشاركته في منتدى الدوحة
09:30 | 2025-12-07
فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم: بين قداسة السيرة وإشراقة الإعجوبة
09:29 | 2025-12-07
رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني التقى نيبينزيا وثمّن دعم موسكو للبنان
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24