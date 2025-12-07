Advertisement

لبنان

جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:54
دعا رئيس لجنة المال والموازنة الى جلسة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الاثنين لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٦.
وتعقد اللجنة ٣ جلسات أخرى الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، اثنان منها لاعتمادات المديريات والادارات والهيئات، وهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لأمن الدولة، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام.

وتعقد اللجنة جلسة الخميس لملفات تربوية هامة تعنى بالأساتذة.
لبنان

إقتصاد

المديرية العامة لأمن الدولة

مجلس الإنماء والإعمار

المديرية العامة

المجلس الدستوري

الأمانة العامة

مجلس الوزراء

أمن الدولة

لجنة المال

