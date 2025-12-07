جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل

Advertisement

دعا رئيس والموازنة الى جلسة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الاثنين لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٦.وتعقد اللجنة ٣ جلسات أخرى الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، اثنان منها لاعتمادات المديريات والادارات والهيئات، وهي للمجلس الأعلى للدفاع، ، مجلس الجنوب، ، الهيئة العليا للإغاثة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، هيئة الشراء العام.وتعقد اللجنة جلسة الخميس لملفات تربوية هامة تعنى بالأساتذة.