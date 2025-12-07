Advertisement

لبنان

سلام: إسرائيل تشنّ حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:58
Doc-P-1451896-639007093098875406.png
Doc-P-1451896-639007093098875406.png photos 0
قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ "إسرائيل تشنّ حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام".
وأشار سلام  من منتدى الدوحة، إلى أنّ "إسرائيل لم تلتزم باتّفاق وقف الأعمال العدائية وواصلت إحتلال عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية".
 
 
وأضاف: "يتعيّن على "حزب الله" الإلتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائية".
 
  
وتابع سلام: "كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل قبل 10 أشهر من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلتها ولكنها لم تفعل ذلك".
 
وأكّد أنّ "لا جدوى من الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس من الناحية الأمنية أو الاستراتيجية".
