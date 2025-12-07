سلام: إسرائيل تشنّ حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام

قال رئيس الحكومة ، إنّ " تشنّ حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام".

Advertisement

وأشار سلام من ، إلى أنّ "إسرائيل لم تلتزم باتّفاق وقف الأعمال العدائية وواصلت إحتلال عدد من النقاط داخل الأراضي ".

وأضاف: "يتعيّن على " " الإلتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائية".