لبنان

رئيس الرابطة المارونية: استشهاد معوض جرحٌ عميق دفع ثمنه الوطن

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:10
كتب رئيس الرابطة المارونية مارون حلو على منصة "أكس" لمناسبة الذكرى ال ٣٦ للرئيس الشهيد رينيه معوض: "استشهاد الرئيس رينيه معوض جرحٌ عميق دفع ثمنه وطنٌ كان يسعى للخروج من آلام الحرب نحو مشروع دولة عادلة".
واضاف "في ذكرى غيابه يبقى الرئيس معوض حاضراً في ضمير لبنان وتبقى رؤيته مصدر إلهام لكل مؤمن بسيادة الدولة واحترام الدستور".
