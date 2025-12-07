Advertisement

لبنان

في منطقة المعاملتين... توقيف سوريّ وفلسطينيّة والجيش يكشف ما كانا يقومان به

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1451906-639007109163508692.jpg
Doc-P-1451906-639007109163508692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الجيش البيان التالي:
 
يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – كسروان السوري (د.ع.) والفسلطينية (م.ع.) لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات بين كسروان وساحل المتن وضبطت في حوزتهما كمية منها.
Advertisement
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة التبانة- طرابلس المواطنَين (م.ك.) و(م.م.) لافتعالهما عدة إشكالات، ودهمت منازل كل منهما بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة وضبطت رمانات يدوية وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف سوريين في منطقة طبرجا... هذا ما كانا يقومان به على متن دراجة آلية
lebanon 24
07/12/2025 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف فلسطيني في خلدة.. هذا ما كان يقوم به داخل سيارته
lebanon 24
07/12/2025 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
lebanon 24
07/12/2025 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة يكشف: هذا ما أبلغنا به قائد الجيش
lebanon 24
07/12/2025 17:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

ساحل المتن

مديرية ال

اللبنانية

التبانة

طرابلس

فلسطين

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-12-07
09:55 | 2025-12-07
09:54 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
09:30 | 2025-12-07
09:29 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24