في منطقة المعاملتين... توقيف سوريّ وفلسطينيّة والجيش يكشف ما كانا يقومان به

صدر عن الجيش البيان التالي:

Advertisement

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق ، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من في منطقة المعاملتين – كسروان السوري (د.ع.) والفسلطينية (م.ع.) لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات بين كسروان وساحل المتن وضبطت في حوزتهما كمية منها.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة التبانة- المواطنَين (م.ك.) و(م.م.) لافتعالهما عدة إشكالات، ودهمت منازل كل منهما بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة وضبطت رمانات يدوية وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.