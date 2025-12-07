والدة الزميل رزق الله الحلو في ذمة الله

Advertisement

غيب الموت اليوم السيدة مَغريت غسطين، والدة الزميل في" الوكالة " الحلو.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها بعد ظهر اليوم، في تمام الثالثة، في – سد ، على أن تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده في ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.كما تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً أيضًا في صالون الكنيسة.أسرة " للاعلام" تتقدم من الزميل الحلو بأحر التعازي، راجية الله ان يسكنها الاخدار السماوية.