لبنان

والدة الزميل رزق الله الحلو في ذمة الله

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:33
Doc-P-1451908-639007112942439584.jpg
Doc-P-1451908-639007112942439584.jpg photos 0
غيب الموت اليوم السيدة مَغريت نجيب غسطين، والدة الزميل في" الوكالة الوطنية للاعلام" رزق الله الحلو.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها بعد ظهر اليوم، في تمام الثالثة، في كنيسة مار مارون – سد البوشرية ، على أن تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.

كما تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً أيضًا في صالون الكنيسة.

أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميل الحلو بأحر التعازي، راجية الله ان يسكنها الاخدار السماوية.
