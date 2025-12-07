20
لبنان
البزري التقى رئيس بلدية البرامية
Lebanon 24
07-12-2025
|
06:51
استقبل النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري
رئيس بلدية البرامية
شوقي
حبيب الذي وجّه له دعوة للمشاركة في فعاليات تزيين وإنارة
الشارع الرئيسي
في البلدة، احتفالاً بحلول عيدَي الميلاد ورأس السنة.
وأعرب
البزري
عن شكره وتقديره لبلدية البرامية على جهودها في إضفاء أجواء الفرح والبهجة، متمنيًا أن تكون مناسبة الأعياد المجيدة بادرة خير وبركة تعيد الأمل إلى اللبنانيين، وتسهم في استنهاض الوطن، وحماية شعبه، وتحريك العجلة الاقتصادية، وعودة الحياة إلى مختلف مناطقه.
وشدّد البزري على أن الأعياد المجيدة تشكّل دائمًا فرصة للتلاقي وتعزيز روح المحبة والوحدة بين اللبنانيين.
