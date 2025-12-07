البزري التقى رئيس بلدية البرامية

Advertisement

استقبل النائب الدكتور رئيس بلدية البرامية حبيب الذي وجّه له دعوة للمشاركة في فعاليات تزيين وإنارة في البلدة، احتفالاً بحلول عيدَي الميلاد ورأس السنة.وأعرب عن شكره وتقديره لبلدية البرامية على جهودها في إضفاء أجواء الفرح والبهجة، متمنيًا أن تكون مناسبة الأعياد المجيدة بادرة خير وبركة تعيد الأمل إلى اللبنانيين، وتسهم في استنهاض الوطن، وحماية شعبه، وتحريك العجلة الاقتصادية، وعودة الحياة إلى مختلف مناطقه.وشدّد البزري على أن الأعياد المجيدة تشكّل دائمًا فرصة للتلاقي وتعزيز روح المحبة والوحدة بين اللبنانيين.