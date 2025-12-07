Advertisement

لبنان

في لبنان... إسرائيل تستعدّ لسيناريوهات عديدة

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1451917-639007125256026391.jpg
Doc-P-1451917-639007125256026391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية ربطت بين "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، عند استشراف ملامح مواجهة عسكرية محتملة على جبهة إسرائيل الشمالية.
Advertisement

وأشارت التقديرات إلى مواجهة إسرائيل معوقات "عمل عسكري جاد" ضدّ "حزب الله"، مشيرة إلى أن حكومة تل أبيب قرّرت تكثيف هجماتها ضدّ الحزب بهدف حرمانه من قدراته العسكرية، لكن الولايات المتحدة منعت الخطوة، تعويلًا على جهود دبلوماسية، كالتي جرت قبل أيام بين اللبنانيين والإسرائيليين في الناقورة جنوب لبنان.

وخلافًا لِما وصفته التقديرات بـ"الصورة الكلاسيكية" الراسخة لدى الأميركيين، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية أن "نظام آيات الله في طهران، لا يتوقف عن تحويل مئات ملايين الدولارات بطرق مختلفة، لدعم إعادة بناء تسليح "حزب الله"، بالإضافة إلى استقبال مصابي الحزب والمعاقين لإجراءات طبية، ودعم عملية التدريب والتوجيه؛ علاوة على المساعدة في تمويل رواتب العناصر النظامية والاحتياطية وعائلات القتلى".

ولذلك، تستعدّ غرفة عمليات هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لسيناريوهات متنوعة على الساحة اللبنانية
 
ووفقًا لمصادر في قيادة الجيش الإسرائيلي، لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتعزز "حزب الله" عسكريًّا، ويعمل على تقويض "إنجازات الجيش الإسرائيلي". 

وأكدت المصادر أن "مدة تصعيد الجيش الإسرائيلي الوشيك، تعتمد على مدى ردّ "حزب الله".

وتعزو تل أبيب التصعيد المرتقب إلى "عجز الجيش اللبناني عن فرض سيطرته على "حزب الله"، رغم مرور أكثر من عام على دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ. 

وتشير التقديرات إلى أن "حكومة لبنان أضاعت الفرصة التي خلقتها عملية "السهام الشمالية" الإسرائيلية في معركة نزع سلاح "حزب الله".

ويعمل الحزب في آنٍ واحد على هدفين رئيسيين، أولهما: تهريب أنواع مختلفة من الصواريخ، خاصة المضادة للدبابات، وأجزاء من الطائرات المسيّرة التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل.
 
وفي الوقت عينه، يعمل "حزب الله" على بناء مواقع ومعسكرات ومقرات، وينقل بعض أنشطته إلى العمل السري.

ورغم تلقي وحدة النخبة في  "حزب الله" ضربات مؤلمة خلال الحرب الأخيرة، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنها لا زالت قادرة على تنفيذ محاولات تسلل، خاصة في القطاع الغربي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
صحيفة معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات متعددة على الجبهة الشمالية مع لبنان
lebanon 24
07/12/2025 17:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
lebanon 24
07/12/2025 17:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: نستعد ميدانيا لكل السيناريوهات
lebanon 24
07/12/2025 17:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي: أوعزت للجيش بأن يستعد لجميع السيناريوهات بشأن قطاع غزة
lebanon 24
07/12/2025 17:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-12-07
09:55 | 2025-12-07
09:54 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
09:30 | 2025-12-07
09:29 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24