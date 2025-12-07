Advertisement

لبنان

الرئيس عون يزور سلطنة عُمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:02
اعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيقوم يومي الثلاثاء والاربعاء ٩ و١٠ كانون الاول الجاري بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان بدعوة من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان . ويضم الوفد الرسمي المرافق عدد من الوزراء .
وتأتي هذه الزيارة في اطار  تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان وسلطنة عُمان .
 
