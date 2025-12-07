الرئيس عون يزور سلطنة عُمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين

Advertisement

اعلن في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية سيقوم يومي الثلاثاء والاربعاء ٩ و١٠ كانون الاول الجاري بزيارة رسمية إلى سلطنة بدعوة من جلالة سلطان عُمان . ويضم الوفد الرسمي المرافق عدد من الوزراء .وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين وسلطنة عُمان .