المفتي حجازي: أظهر الشعب السوري للعالم كله أنه شعب حيّ لا يرضى بالضيم

هنأ مفتي الشيخ الدكتور وفيق محمد الشعب السوري بسقوط "طاغية الذي جثم على صدرها سنين من القهر والظلم والبطش والإجرام والانتهاك للحرمات والمحرمات، وقد استطاع الشعب السوري الأبي الحر الشهم بزنود أبنائه أن يحرر بلده من الطاغية وزبانيته وأزلامه وأعوانه مرتزقة العالم الذين ساهموا بتدمير وتهجير وتشريد أهلها".وقال: "أظهر الشعب السوري للعالم كله أنه شعب حي لا يرضى بالضيم ولا يتنازل عن حريته وكرامته مهما كلفه ذلك من أثمان"، وبارك لقيادة سورية الحكيمة وشعبها الأبي هذا النصر الإلهي العظيم ،و"قد كنا ولله الحمد من الداعمين والمباركين والمؤيدين للشعب السوري سرا وعلانية في مواجهة طاغية وشبيحته، ولم نكن يوما إلا مع قضيته بيد أننا كنا من الواثقين بالله رب العالمين بإهلاكه".واعتبر أنه و"بعد مرور عام من التحرير يتأكد لنا جميعا مدى نبذ كل ظلم ورفض كل جرم ومواجهة كل بغي ، ويكفي الأمة شرفا أنه أزيحت ستارة عهد نازي إلى مزبلة التاريخ لارتكابه الجرائم بحق الإنسانية كلها".واعتبر أن " إن كانت بخير فلبنان بخير، وهي بخير، بفضل الله، ومن ثم بوحدة الشعب السوري وتكاتفه وتضامنه وعمله من أجل إعادة إعمار سوريا إنسانها وبناينها كما وبمحاسبة وملاحقة المجرمين أنى كانوا ومن كانوا، ونوه سماحته أن فرحة الأحرار بسقوط نظام البراميل عظيمة".وتمنى للبنان الاستقرار والازدهار وإقامة أفضل العلاقات مع سوريا لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، واعتبر أن "الفرحة بالنصر والتحرير لسورية رسالة لكل حر في العالم أن الظلم مرتعه وخيم ، وأن قضية كذلك لن تسقط مهما طال الزمن ، شريطة الوحدة الحقيقية ونبذ الأدعياء من تواجدهم في تلك الساحة، لأن الله ينصر من ينصره ،وهو لا يحب الظالمين".