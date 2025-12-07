Advertisement

لبنان

المفتي حجازي: أظهر الشعب السوري للعالم كله أنه شعب حيّ لا يرضى بالضيم

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:12
هنأ مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي الشعب السوري بسقوط "طاغية دمشق الذي جثم على صدرها سنين من القهر والظلم والبطش والإجرام والانتهاك للحرمات والمحرمات، وقد استطاع الشعب السوري الأبي الحر الشهم بزنود أبنائه أن يحرر بلده من الطاغية وزبانيته وأزلامه وأعوانه مرتزقة العالم الذين ساهموا بتدمير سورية وتهجير وتشريد أهلها".
وقال: "أظهر الشعب السوري للعالم كله أنه شعب حي لا يرضى بالضيم ولا يتنازل عن حريته وكرامته مهما كلفه ذلك من أثمان"، وبارك لقيادة سورية الحكيمة وشعبها الأبي هذا النصر الإلهي العظيم ،و"قد كنا ولله الحمد من الداعمين والمباركين والمؤيدين للشعب السوري سرا وعلانية  في مواجهة طاغية الشام وشبيحته، ولم نكن يوما إلا مع قضيته بيد أننا كنا من الواثقين بالله رب العالمين بإهلاكه".

واعتبر أنه و"بعد مرور عام من التحرير يتأكد لنا جميعا مدى نبذ كل ظلم ورفض كل جرم ومواجهة كل بغي ، ويكفي الأمة شرفا أنه أزيحت ستارة عهد نازي إلى مزبلة التاريخ لارتكابه الجرائم  بحق الإنسانية كلها".

واعتبر أن "سوريا إن كانت بخير فلبنان بخير، وهي بخير، بفضل الله، ومن ثم بوحدة الشعب السوري وتكاتفه وتضامنه وعمله من أجل إعادة إعمار سوريا إنسانها وبناينها كما وبمحاسبة وملاحقة المجرمين أنى كانوا ومن كانوا، ونوه سماحته أن فرحة الأحرار بسقوط نظام البراميل عظيمة".

وتمنى للبنان الاستقرار والازدهار وإقامة أفضل العلاقات مع سوريا لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، واعتبر أن "الفرحة بالنصر والتحرير  لسورية رسالة لكل حر في العالم أن الظلم مرتعه وخيم ، وأن قضية فلسطين كذلك لن تسقط مهما طال الزمن ، شريطة الوحدة الحقيقية ونبذ الأدعياء من تواجدهم في تلك الساحة، لأن الله ينصر من ينصره ،وهو لا يحب الظالمين".
