لبنان

مرقص واصل لقاءاته على هامش منتدى الدوحة

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:13
التقى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في إطار مشاركته في أعمال منتدى الدوحة، مع كل من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج في الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) لويجي دي مايو، والمبعوث الاميركي في ادارة الرئيس دونالد ترامب الاولى الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات.
كما التقى الوزير مرقص عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي ياسمين إريكسون، وعضو البرلمان السويدي عن حزب الديموقراطيين المسيحيين يوسف آيدن.

كذلك التقى وزير الاعلام رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في وزارة الخارجية السويسرية مونيكا شموتس كيرغوس.

 وشرح الوزير مرقص خلال هذه اللقاءات الجهود الرئاسية والحكومية لإنجاز الاستقرار والاصلاحات،  وتم البحث خلالها  في سبل دعم لبنان، الى جانب ملفات مرتبطة بتعزيز قنوات التعاون الاعلامي.
