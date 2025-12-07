مرقص واصل لقاءاته على هامش منتدى الدوحة

Advertisement

التقى المحامي د. بول مرقص في إطار مشاركته في أعمال منتدى الدوحة، مع كل من الممثل الخاص للاتحاد لشؤون في الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) لويجي دي مايو، والمبعوث في ادارة الرئيس الاولى الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات.كما التقى الوزير مرقص عضو لجنة الشؤون الخارجية في السويدي ياسمين إريكسون، وعضو البرلمان السويدي عن حزب الديموقراطيين يوسف آيدن.كذلك التقى وزير الاعلام رئيسة دائرة وشمال أفريقيا (MENA) في السويسرية مونيكا شموتس كيرغوس.وشرح الوزير مرقص خلال هذه اللقاءات الجهود الرئاسية والحكومية لإنجاز الاستقرار والاصلاحات، وتم البحث خلالها في سبل دعم ، الى جانب ملفات مرتبطة بتعزيز قنوات التعاون الاعلامي.