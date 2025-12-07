Advertisement

لبنان

وفاة مسنّ بطريقة مروّعة... سقط من الطابق التاسع داخل المصعد

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:26
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة ط.ح في العقد السابع من عمره، بعد سقوطه من الطابق التاسع داخل مصعد المبنى الذي يسكنه، في محلة شارع التوحيد في منطقة أبي سمراء في طرابلس.
وعمدت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى سحب الجثة من أسفل المصعد.
 
 
 
