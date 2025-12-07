في جونية... العثور على جثة شخص داخل غرفة فندق

عُثر على جثة ر.خ، من مواليد عام 1977، داخل إحدى الغرف في "BEL AZUR HOTEL" في .

وبحسب معلومات " "، تبيّن أنّ ر.خ مصاب بعدّة طعنات سكين.

وعُثِرَ إلى جانب جثة ر.خ على سكين و"موس"، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة.