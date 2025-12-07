Advertisement

لبنان

في جونية... العثور على جثة شخص داخل غرفة فندق

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:31
عُثر على جثة ر.خ، من مواليد عام 1977، داخل إحدى الغرف في "BEL AZUR HOTEL" في جونية.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ ر.خ مصاب بعدّة طعنات سكين.
 
 
وعُثِرَ إلى جانب جثة ر.خ على سكين و"موس"، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة.
 
 
