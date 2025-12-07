أحمد الحريري في ذكرى سقوط نظام الأسد: يوم عانق ربيع دمشق ربيع بيروت

Advertisement

شدد لـ" " أحمد ، في الذكرى الأولى لسقوط نظام ، على أن "تحرير من نظام محطة تاريخية مفصلية أعادت للشعب السوري الشقيق حريته وكرامته، وعانقت "ربيع " الذي كان ينتظر "ربيع "، وجثة النظام على ضفة النهر، منذ استشهاد الرئيس وثورة الأرز".ووجه عبر منصة "أكس" "التحية إلى كل سوريا ولبنان على طريق الحرية"، متمنياً "التوفيق لسوريا الحرة بقيادة الرئيس أحمد الذي يعمل تحت سقف "سوريا أولاً"، ويعيد وصل سوريا بالعرب والعالم، ويفتح نافذة أمل حقيقية لشعبٍ يستحق الحياة".