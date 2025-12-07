Advertisement

لبنان

أحمد الحريري في ذكرى سقوط نظام الأسد: يوم عانق ربيع دمشق ربيع بيروت

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1451940-639007168152767785.png
Doc-P-1451940-639007168152767785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، على أن "تحرير سوريا من نظام بشار الأسد محطة تاريخية مفصلية أعادت للشعب السوري الشقيق حريته وكرامته، وعانقت "ربيع بيروت" الذي كان ينتظر "ربيع دمشق"، وجثة النظام على ضفة النهر، منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وثورة الأرز".
Advertisement

ووجه عبر منصة "أكس" "التحية إلى كل شهداء سوريا ولبنان على طريق الحرية"، متمنياً "التوفيق لسوريا الحرة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي يعمل تحت سقف "سوريا أولاً"، ويعيد وصل سوريا بالعرب والعالم، ويفتح نافذة أمل حقيقية لشعبٍ يستحق الحياة".
مواضيع ذات صلة
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
lebanon 24
07/12/2025 21:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
07/12/2025 21:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس السوري احمد الشرع إلى دمشق عائداً من الدوحة للمشاركة في احتفالات ذكرى التحرير الأولى
lebanon 24
07/12/2025 21:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى "سقوط الأسد"... "قسد" تُقفل الشمال الشرقي أمنيًا
lebanon 24
07/12/2025 21:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشار الأسد

رفيق الحريري

الأمين العام

بشار الأسد

المستقبل

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24