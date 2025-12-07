Advertisement

لبنان

المفتي عسيران اتصل برئيس بلدية صيدا مستنكرا الاعتداء عليه

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:07
تصل مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران برئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، مستنكرًا الاعتداء الذي تعرض له مع عناصر الشرطة البلدية أثناء تنفيذهم واجبهم بضبط المخالفات.
وأكد عسيران "أهمية تطبيق القانون ومنع التجاوزات التي تُهدد النظام العام"، معتبرًا أن "الاعتداء على البلدية ورئيسها هو اعتداء على كل مواطن حريص على الأمن والاستقرار".

وشدد على "الوقوف إلى جانب البلدية ورئيسها في مواجهة الفوضى، ودعم كل جهد يُبذل لإعادة الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسات".
