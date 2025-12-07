Advertisement

لبنان

رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني التقى نيبينزيا وثمّن دعم موسكو للبنان

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:29
تقدّم رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني (روسليفان) محمد ناصر الدين بالشكر والتقدير لمندوب روسيا الاتحادية في مجلس الأمن الدولي السفير فاسيلي نيبينزيا، وذلك في خلال لقائه في بيروت.
وأشاد ناصرالدين بالدور الذي تقوم به موسكو في الدفاع عن السلم العالمي، وبمواقفها الثابتة إلى جانب الحقوق العربية، ولا سيما دعمها المتواصل للبنان داخل أروقة مجلس الأمن.
وحرص ناصرالدين على التأكيد أن الحضور الروسي الفاعل في المحافل الدولية يشكّل ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون بين موسكو وبيروت في الملفات السياسية والإنسانية والأمنية.
وفي ختام اللقاء، قدّم ناصرالدين إلى السفير نيبينزيا هدية تذكارية تمثّلت بخريطة لبنان، تعبيراً عن التقدير للعلاقة المتينة بين البلدين والدور الذي تضطلع به روسيا في دعم قضايا لبنان على المستوى الدولي.
