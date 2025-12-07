رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني التقى نيبينزيا وثمّن دعم موسكو للبنان

Advertisement

تقدّم التعاون الروسي – اللبناني (روسليفان) محمد بالشكر والتقدير لمندوب في السفير ، وذلك في خلال لقائه في .وأشاد ناصرالدين بالدور الذي تقوم به في الدفاع عن السلم العالمي، وبمواقفها الثابتة إلى جانب الحقوق العربية، ولا سيما دعمها المتواصل للبنان داخل أروقة .وحرص ناصرالدين على التأكيد أن الحضور الروسي الفاعل في المحافل الدولية يشكّل ركيزة أساسية لحماية الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون بين موسكو وبيروت في الملفات السياسية والإنسانية والأمنية.وفي ختام اللقاء، قدّم ناصرالدين إلى السفير نيبينزيا هدية تذكارية تمثّلت بخريطة ، تعبيراً عن التقدير للعلاقة المتينة بين البلدين والدور الذي تضطلع به في دعم قضايا لبنان على المستوى الدولي.