لبنان

سلسلة اجتماعات لسلام على هامش مشاركته في منتدى الدوحة

07-12-2025 | 09:32
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الدوحة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في لبنان، إضافة إلى مناقشة التطوّرات في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما التقى  سلام على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، نائبة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن السيدة هيلغا شميد، ، التي وجّهت إليه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيُعقد من 14 إلى 16 شباط.

واجتمع الرئيس سلام مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو وتمّ البحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل، ومسار الإصلاحات، وملف اللاجئين.

كما التقى رئيس الحكومة سلام رئيس معهد السلام الدولي (IPI)، الأمير زيد رعد الحسين، حيث تمّ البحث في ودعم المؤسسات وتعزيز الحوكمة في لبنان.

كما عقد الرئيس سلام اجتماعًا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيد ألكسندر دي كرو، بحضور وزير التنمية الادارية الدكتور فادي مكي ومديرة مكتب الرئيس السيدة فرح الخطيب، وتمّ خلاله استعراض برامج الدعم القائمة وخطط تعزيز الشراكة في دعم مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان.
