مرقص من منتدى الدوحة: مناسبة لشرح موقف لبنان الرسمي ومبادرة رئيس الجمهورية تعيين السفير كرم وجهود الجيش

قال وزير الاعلام المحامي د. بول في حديث إلى "تلفزيون " على هامش مشاركته في منتدى ، ان "المنتدى كان مناسبة للقاء عدد من المسؤولين العرب والاجانب لشرح الرسمي والجهود التي تبذلها ، وتحديدا مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة تعيين السفير سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض، والتي أعطت زخما ومكانة أكبر للبنان بموقعه التفاوضي الجديد، يضاف إلى الخبرات العسكرية التي يمتاز بها الوفد".اضاف: "تم ايضا شرح الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش بالانتشار جنوب والمراحل المكلف بها، وهو ماض بهذه الخطة، رغم كل الصعوبات والعوائق، وقد جرى التوقف مع المسؤولين، ولا سيما منهم المبعوث الاميركي توم براك عند الصعوبات التي تعترض مهام الجيش، رغم أنه لم يتوقف عن بذل المزيد من الجهود".وتابع: "كان هناك لقاءات مع عدد من النواب الأجانب، الذين يشغلون مواقع حساسة في لجان الشؤون الخارجية والمال في دولهم، بهدف شرح الموقف اللبناني ومبادرات رئيس الجمهورية لإبعاد شبح الحرب والوصول الى الاستقرار المنشود في الجنوب تحديدا، إضافة طبعا الى الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجديدة، والتي ستتوجها قبل نهاية العام الحالي بإقرار ما يسمى قانون الفجوة المالية، وهو القانون الثالث الذي ستكون الحكومة قد اقرته في غضون أشهر قليلة على الصعيد الاصلاحي والمصرفي".