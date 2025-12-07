خريس: لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع

Advertisement

أشار النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، الى أن "مسؤولية لجنة الميكانيزم التي تجتمع في محددة بوقف الإعتداءات على بلدنا، ومسؤوليتها الضغط على العدو للإنسحاب من أرضنا وأن تسعى بكل جهد لاستعادة الأسرى اللبنانيين في السجون، وترسيم الحدود الواضحة لا أكثر من ذلك، كما أكّد ، قائلاً: " لا للتطبيع".وأكّد ان " وطن نهائي لجميع أبنائه كما قال الإمام السيد موسى "، مشدداً على "تعاليمه و أننا لن نتخلى عن مبادئنا ومشروعنا مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأن مسؤوليتنا أن ندافع عن أرضنا ووطننا".ورأى "أننا نعيش في واقع صعب، وعلينا أن نواجه هذه المخططات التي تحاك ضدنا بصمودنا وثباتنا والتصاقنا بالأرض ومقاومتنا والتعايش المميز الذي يجب أن يكون فعلياً وحقيقياً، وهذا ما رأيناه بأم حين زار لبنان البابا لاوون وشهدنا اللحمة الوطنية بين جميع المذاهب والطوائف".وأشار الى "أننا نسمع اليوم بعض المواقف التي لا تعبّر عن المواطنية وبعض القيادات لا مشكلة لديها من عملية التطبيع والسلام مع العدو "، مؤكدًا "أننا لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع وهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأخلاقنا، وسنحمي هذا الوطن ونبنيه على الأسس الصحيحة، لأن اسرائيل عدو وليست صديقاً وهي شر مطلق والتعامل معها حرام".وتحدث رئيس الدائرة السياسية في الحرس القومي العربي الدكتور عصام فاخوري"، مشيرا الى "حجم المعاناة التي يواجهها المريض على ابواب المستشفيات خصوصاً من كان لا بستفيد من ضمان اجتماعي او غيره من الاطر التي تخفف عن كاهله الاعباء المادية"٠وقال: "نحن بأمس الحاجة الى دولة راعية لمواطنيها تعمل مؤسساتها لاجل المواطن ورفع الغبن عنه"، منتقداً "اساليب التهويل التي تدعو الى التطبيع والاستسلام للعدو الاسرائيلي".