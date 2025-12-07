Advertisement

لبنان

خريس: لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1451967-639007233593045126.jpg
Doc-P-1451967-639007233593045126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، الى أن "مسؤولية لجنة الميكانيزم التي تجتمع في الناقورة محددة بوقف الإعتداءات الإسرائيلية على بلدنا، ومسؤوليتها الضغط على العدو للإنسحاب من أرضنا وأن تسعى بكل جهد لاستعادة الأسرى اللبنانيين في السجون، وترسيم الحدود الواضحة لا أكثر من ذلك، كما أكّد الرئيس نبيه بري، قائلاً: " لا للتطبيع".
Advertisement

وأكّد ان "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه كما قال الإمام السيد موسى الصدر"، مشدداً على "تعاليمه و أننا لن نتخلى عن مبادئنا ومشروعنا مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأن مسؤوليتنا أن ندافع عن أرضنا ووطننا".

ورأى "أننا نعيش في واقع صعب، وعلينا أن نواجه هذه المخططات التي تحاك ضدنا بصمودنا وثباتنا والتصاقنا بالأرض ومقاومتنا والتعايش المميز الذي يجب أن يكون فعلياً وحقيقياً، وهذا ما رأيناه بأم العين حين زار لبنان البابا لاوون وشهدنا اللحمة الوطنية بين جميع المذاهب والطوائف".

وأشار الى "أننا نسمع اليوم بعض المواقف التي لا تعبّر عن المواطنية اللبنانية وبعض القيادات لا مشكلة لديها من عملية التطبيع والسلام مع العدو الإسرائيلي"، مؤكدًا "أننا لن نستسلم ولن نقبل بالتطبيع وهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأخلاقنا، وسنحمي هذا الوطن ونبنيه على الأسس الصحيحة، لأن اسرائيل عدو وليست صديقاً وهي شر مطلق والتعامل معها حرام".

وتحدث رئيس الدائرة السياسية في الحرس القومي العربي الدكتور  عصام فاخوري"، مشيرا الى "حجم المعاناة التي يواجهها المريض على ابواب المستشفيات خصوصاً من كان لا بستفيد من ضمان اجتماعي او غيره من الاطر التي تخفف عن كاهله الاعباء المادية"٠ 

وقال: "نحن بأمس الحاجة الى دولة راعية لمواطنيها تعمل مؤسساتها لاجل المواطن ورفع الغبن عنه"، منتقداً "اساليب التهويل التي تدعو  الى التطبيع والاستسلام للعدو الاسرائيلي". 
مواضيع ذات صلة
قاسم: لن نُهزم ولن نستسلم
lebanon 24
07/12/2025 21:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نقبل أي ضريبة عالمية جديدة على الشحن ولن نلتزم بها بأي شكل
lebanon 24
07/12/2025 21:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سندافع عن أرضنا وأهلنا وكرامتنا ولن نستسلم ولن نتخلى عن سلاحنا
lebanon 24
07/12/2025 21:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: لا نقاش بالتطبيع
lebanon 24
07/12/2025 21:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الناقورة

إسرائيل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24