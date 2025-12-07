Advertisement

لبنان

بعد نشره مقاطع تحريضيّة... المُخابرات أوقفته

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:08
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت م.أ من سكان منطقة جبل محسن، بسبب قيامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببثّ منشورات ومقاطع ذات طابع تحريضي تُثير النعرات الطائفية وتُهدّد السلم الأهليّ.
وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
