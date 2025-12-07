بعد نشره مقاطع تحريضيّة... المُخابرات أوقفته

Advertisement

أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش أوقفت م.أ من سكان منطقة ، بسبب قيامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببثّ منشورات ومقاطع ذات طابع تحريضي تُثير النعرات الطائفية وتُهدّد السلم الأهليّ.وبوشر التحقيق معه بإشراف المختص.