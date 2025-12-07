Advertisement

لبنان

رستم: لتفعيل خطة إنمائية تحفظ كرامة المواطن

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:44
استقبل النائب أحمد رستم وفودًا شعبية من مختلف بلدات عكار، وجرى التداول في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحّة.
وأكد رستم خلال اللقاء أن أبواب منزله ومكتبه "ستبقى مفتوحة دائمًا أمام الأهالي، انطلاقًا من قناعتي بضرورة العمل التشاركي والاستماع المباشر إلى هواجس الناس ومطالبهم".

وشدّد على أهمية "احترام المهل الدستورية، وضرورة إجراء الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها، تأكيدًا على الالتزام بثوابت الدولة، وحرصًا على استقرار الحياة السياسية والمؤسساتية في لبنان".

كما لفت إلى أن "عكار تستحق أكثر من مجرد وعود موسمية"، داعيًا إلى "تفعيل خطة إنمائية شاملة تحفظ كرامة المواطن وتعيد لعكار دورها الوطني".
