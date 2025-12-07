رستم: لتفعيل خطة إنمائية تحفظ كرامة المواطن

Advertisement

استقبل النائب وفودًا شعبية من مختلف بلدات ، وجرى التداول في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحّة.وأكد رستم خلال اللقاء أن أبواب منزله ومكتبه "ستبقى مفتوحة دائمًا أمام الأهالي، انطلاقًا من قناعتي بضرورة العمل التشاركي والاستماع المباشر إلى هواجس الناس ومطالبهم".وشدّد على أهمية "احترام المهل الدستورية، وضرورة إجراء الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها، تأكيدًا على الالتزام بثوابت الدولة، وحرصًا على استقرار الحياة السياسية والمؤسساتية في ".كما لفت إلى أن "عكار تستحق أكثر من مجرد وعود موسمية"، داعيًا إلى "تفعيل خطة إنمائية شاملة تحفظ كرامة المواطن وتعيد لعكار دورها الوطني".