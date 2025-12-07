Advertisement

لبنان

بلدية بزبينا كرّمت ضباط البلدة تقديرا لجهودهم

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:52
Doc-P-1451984-639007267944881809.jpeg
أقامت بلدية بزبينا حفلاً تكريمياً لضبّاط البلدة، لمناسبة عيد الاستقلال وتقديراً لخدمتهم وجهودهم في حفظ الأمن وصيانة الاستقلال، في حضور رئيس اتحاد بلديات الجومة عدنان ملحم، إلى جانب عدد من الشخصيات الادارية من ابناء البلدة.
وقد ألقى رئيس البلدية طارق خبازي كلمةً رحّب فيها بالحاضرين، مؤكداً "اعتزاز البلدة بأبنائها من الضبّاط ودورهم على الصعيد المحلي والوطني". كما ألقى الاب جورج البيطار كلمةً شدّد فيها على "أهمية التعاون بين المؤسسات العسكرية والبلدية لما فيه خير البلدة وأهلها وحقيقة رجل الامن وطبيعة عمله".

واختُتم الحفل بتقديم دروعٍ تكريمية للضبّاط المكرمين.
اتحاد بلديات الجومة

رئيس اتحاد

طارق خبازي

عدنان ملحم

الاستقلال

جورج ال

البيطار

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24