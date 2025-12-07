بلدية بزبينا كرّمت ضباط البلدة تقديرا لجهودهم

Advertisement

أقامت بلدية بزبينا حفلاً تكريمياً لضبّاط البلدة، لمناسبة عيد وتقديراً لخدمتهم وجهودهم في حفظ الأمن وصيانة الاستقلال، في حضور رئيس ، إلى جانب عدد من الشخصيات الادارية من ابناء البلدة.وقد ألقى رئيس البلدية كلمةً رحّب فيها بالحاضرين، مؤكداً "اعتزاز البلدة بأبنائها من الضبّاط ودورهم على الصعيد المحلي والوطني". كما ألقى الاب كلمةً شدّد فيها على "أهمية التعاون بين المؤسسات العسكرية والبلدية لما فيه خير البلدة وأهلها وحقيقة رجل الامن وطبيعة عمله".واختُتم الحفل بتقديم دروعٍ تكريمية للضبّاط المكرمين.