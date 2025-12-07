Advertisement

لبنان

جنبلاط من عين التينة: لن نقبل بالتفاوض تحت النار ونتمسك بالهدنة

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:39
قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقائه ورئيس الحزب الحالي رئيس  كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في عين التينة: " نحن مع تعزيز الجيش ومع الاجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني في ما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب ومن ثم تعميم الامر على كامل الاراضي اللبنانية".
وأضاف: "لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار، وسيمون كرم مفاوض محنك، ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار".

وتابع: "نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت، فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء، ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة".

واشار جنبلاط الى ان "الجيش اللبناني يريد مساعدات، ونحن بحاجة الى المزيد من الجنود في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا خصوصا، لأن الجنوب سيكون خالٍيا من القوة الدولية".
