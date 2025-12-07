جنبلاط من عين التينة: لن نقبل بالتفاوض تحت النار ونتمسك بالهدنة

Advertisement

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي ، بعد لقائه ورئيس الحزب الحالي رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور والوزير السابق غازي العريضي رئيس مجلس النواب الاستاذ في : " نحن مع تعزيز الجيش ومع الاجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني في ما يتعلق بحصر السلاح وسيادة أرض الجنوب ومن ثم تعميم الامر على كامل الاراضي ".وأضاف: "لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار، وسيمون كرم مفاوض محنك، ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار".وتابع: "نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت، فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء، ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة".واشار جنبلاط الى ان " يريد مساعدات، ونحن بحاجة الى المزيد من الجنود في الجنوب وعلى الحدود مع خصوصا، لأن الجنوب سيكون خالٍيا من القوة الدولية".