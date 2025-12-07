يعقوبيان تدعي على الصحناوي بالتعامل مع العدو بعد مجاهرتها بتأييد السلام والتفاوض



علم " ٢٤" ان النائب تقدمت بواسطة وكيلها المحامي بدعوى قضائية لدى والتجارة- مكتب مقاطعة اسرائيل،ضد رئيس مجلس ادارة مصرف سوسيتيه جنرال السيد انطون الصحناوي ، بجرم الصلات غير المشروعة بالعدو الاسرائيلي.

والجدير ذكره ان الدعوى مسجلة بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٥، اي قبل المقابلة التي اجرتها منصة "This Is Beirut" مع السفير في ، يحيئيل لايتر، والتي شكلت سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني، ومؤشرا الى مرحلة اعلامية جديدة بدأت طلائعها بالظهور.

يذكر ان السيدة كانت اعلنت في مقابلة مصورة على احدى المنصات الاعلامية انه لا يجب ان يكون موضوع السلام والتفاوض مع اسرائيل من المحرمات.