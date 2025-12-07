Advertisement

لبنان

يعقوبيان تدعي على الصحناوي بالتعامل مع العدو بعد مجاهرتها بتأييد السلام والتفاوض

خاص "لبنان 24"

07-12-2025 | 12:19
Doc-P-1452018-639007326185382131.jpeg
Doc-P-1452018-639007326185382131.jpeg photos 0
علم "لبنان ٢٤" ان النائب بولا يعقوبيان تقدمت بواسطة وكيلها المحامي محمد رمضان بدعوى قضائية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مكتب مقاطعة اسرائيل،ضد رئيس مجلس ادارة مصرف سوسيتيه جنرال السيد انطون الصحناوي ، بجرم الصلات غير المشروعة بالعدو الاسرائيلي.
والجدير ذكره ان الدعوى مسجلة بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٥، اي قبل المقابلة التي اجرتها  منصة  "This Is Beirut"  مع السفير  الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، والتي شكلت  سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني،  ومؤشرا الى مرحلة اعلامية جديدة بدأت طلائعها بالظهور.
يذكر ان السيدة يعقوبيان كانت اعلنت في مقابلة مصورة على  احدى المنصات الاعلامية انه لا يجب ان يكون موضوع السلام والتفاوض مع اسرائيل من المحرمات.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
