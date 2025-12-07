الخارجية العمانية: زيارة الرئيس عون للسلطنة للتشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك

Advertisement

أعلنت العمانية مساء اليوم ،انه " تجسيدًا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط سلطنة والجمهورية ، وتعزيزًا للتعاون المشترك بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء والازدهار خدمةً لمصالح البلدين وبما يُحقق تطلعاتهما وآمالهما.‏سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه فخامة الرئيس رئيس بزيارة رسمية لسلطنة عُمان يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين التاسع والعاشر من كانون الاول 2025م، ويتمُّ خلال هذه الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية".