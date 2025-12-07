Advertisement

لبنان

الخارجية العمانية: زيارة الرئيس عون للسلطنة للتشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:35
أعلنت وزارة الخارجية العمانية مساء اليوم ،انه " تجسيدًا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وتعزيزًا للتعاون المشترك بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء والازدهار خدمةً لمصالح البلدين وبما يُحقق تطلعاتهما وآمالهما.
‏سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين التاسع والعاشر من كانون الاول 2025م، ويتمُّ خلال هذه الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية".
 
