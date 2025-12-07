Advertisement

لبنان

غادة أيوب شاركت في منتدى الدوحة 2025 وبحثت تعزيز العلاقات البرلمانية والإصلاحات الاقتصادية

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:03
Doc-P-1452031-639007348528507001.jpg
Doc-P-1452031-639007348528507001.jpg photos 0
شاركت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في منتدى الدوحة 2025  بنسخته الثالثة والعشرين تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، حيث حضرت جلسات حوارية وشاركت في مناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما التقت عددًا من النواب الاجانب والمسؤولين والدبلوماسيين وكان عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والازمات التي يمر بها.

وبحثت أيوب مع المسؤولين الأجانب في تعزيز العلاقات البرلمانية بين لبنان والدول المشاركة وعرضت للاصلاحات المنتظرة من الحكومة اللبنانية أبرزها قانون الفجوة المالية، كخطوة نحو التنمية والاستقرار الاقتصادي الى جانب الجهود المبذولة لإرساء السلم والاستقرار على كافة المستويات.
الحكومة اللبنانية

البرلمانية

اللبنانية

البرلمان

دبلوماسي

الجمهوري

برلماني

جمهورية

