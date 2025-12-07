غادة أيوب شاركت في منتدى الدوحة 2025 وبحثت تعزيز العلاقات البرلمانية والإصلاحات الاقتصادية

Advertisement

شاركت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة في منتدى 2025 بنسخته الثالثة والعشرين تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، حيث حضرت جلسات حوارية وشاركت في مناقشات حول الإقليمية والدولية.كما التقت عددًا من النواب الاجانب والمسؤولين والدبلوماسيين وكان عرض للاوضاع الراهنة في والازمات التي يمر بها.وبحثت أيوب مع المسؤولين الأجانب في تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المشاركة وعرضت للاصلاحات المنتظرة من أبرزها قانون المالية، كخطوة نحو التنمية والاستقرار الاقتصادي الى جانب الجهود المبذولة لإرساء السلم والاستقرار على كافة المستويات.