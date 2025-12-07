وزير الزراعة من اقليم الخروب: لحماية الغابات وإدارة الحرائق

ضمن حملة تشجير جوانب الطرقات التي أطلقتها وزارة الزراعة بمناسبة عيد الشجرة، جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على إقليم الخروب يرافقه النائب بلال عبدالله ووكيل داخلية الإقليم في الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد، ومستشار الوزير مازن حلواني، ورئيسة المركز الزراعي في شحيم المهندسة ميليا الشبير
وشدد الوزير هاني على أن "الزراعة نبض الأرض والحياة"، مؤكداً أهمية حماية الغابات وإدارة الحرائق عبر أعمال وقائية وصيانة مستمرة، مع التركيز على تشجيع زراعة شجرة الخروب.
وأشاد بدور المجتمع المدني في التوعية والتدخل السريع، معلناً عن جهود الوزارة لتسجيل المزارعين في قاعدة بيانات وطنية لضمان دعمهم، مؤكداً تسجيل 64 ألف مزارع حتى الآن.
واختتمت الجولة بغرس أشجار الصنوبر في المواقع المتضررة، حيث شدد المسؤولون على أن هذه المبادرات ليست مجرد زراعة أشجار، بل غرس قيم ووعي بيئي ورسائل أمل وحياة لأبناء الإقليم.