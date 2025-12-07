وزير الزراعة من اقليم الخروب: لحماية الغابات وإدارة الحرائق

ضمن حملة تشجير جوانب الطرقات التي أطلقتها بمناسبة عيد الشجرة، جال الدكتور نزار هاني على إقليم الخروب يرافقه النائب بلال عبدالله ووكيل داخلية الإقليم في ميلار السيد، ومستشار الوزير مازن حلواني، ورئيسة المركز الزراعي في شحيم المهندسة ميليا الشبير

وشدد الوزير هاني على أن "الزراعة نبض الأرض والحياة"، مؤكداً أهمية حماية الغابات وإدارة الحرائق عبر أعمال وقائية وصيانة مستمرة، مع التركيز على تشجيع زراعة شجرة الخروب.

وأشاد بدور في التوعية والتدخل السريع، معلناً عن جهود الوزارة لتسجيل المزارعين في قاعدة بيانات وطنية لضمان دعمهم، مؤكداً تسجيل 64 ألف مزارع حتى الآن.

كما شدد الوزير هاني على ضرورة التعاون لإدارة الغابات بشكل مشترك، واتخاذ خطوات وقائية لمواجهة التغيرات المناخية والحرائق، مع إنشاء شبكة من البرك الزراعية لتوفير المياه للزراعة وإخماد الحرائق.

وأشارهاني إلى أهمية تنويع الأشجار لتتلاءم مع التغيرات المناخية، وزيادة مساحات شجر والخروب، وتحفيز التسجيل في سجل المزارعين للحصول على الدعم والبطاقات الزراعية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالزراعة، بما في ذلك شبكات وبرك المياه.

واختتمت الجولة بغرس أشجار الصنوبر في المواقع المتضررة، حيث شدد المسؤولون على أن هذه المبادرات ليست مجرد زراعة أشجار، بل غرس قيم ووعي بيئي ورسائل أمل وحياة لأبناء الإقليم.