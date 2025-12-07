Advertisement

لبنان

أصوات إطلاق نار تُسمع في عكار… وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:14
شهدت بلدة بلانة الحيصة في عكار، تزامنًا مع يوم ذكرى تحرير سوريا، إطلاق نار من أسلحة حربية، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
وسُمعت الطلقات في مختلف أنحاء البلدة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.
لبنان 24

لبنان

سوريا

عكار

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24