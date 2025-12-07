هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ

Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "إسرائيل نجت من فشلٍ كبير في السابع من تشرين الأول 2023"، حينما نفذت حركة "حماس" هجوماً كبيراً على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل ما زالت تتصرف وكأن شيئاً لم يتغيّر.يلفت التقرير إلى أن "فشل في شنّ هجوم متزامن مع هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، كان معجزةً لدولة إسرائيل، لكن هذه المعجزة قد لا تتكرر"، وأضاف: "المستويان السياسي والعسكري يواصلان سلوكهما كما كانا قبل هجوم حماس، وفي المرة المقبلة، سيُعرّض هجومٌ مشتركٌ من كل القطاعات إسرائيل لخطرٍ وجوديٍّ حقيقي".ورأى التقرير أنَّ "يوم القيامة الذي تستعد له حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحوثيون والفلسطينيون والبدو والعرب داخل دولة إسرائيل بوتيرة متسارعة، سيأتي عاجلاً أم آجلاً"، مشيراً إلى أنَّ "ذلك سيتجلى في هجوم بري مُتزامن ومشترك على إسرائيل، من وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، ومن المتطرفين داخل إسرائيل".وأكمل: "سيُرافق هذا الهجوم إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية من لبنان من قِبل حزب الله، ومن ، ومن اليمن من قِبل الحوثيين. هذه هي الخطة الكبرى لأعدائنا، من دون أن يُبدي أحدٌ من المستويين السياسي والعسكري رأيه فيها أو يُحضّر لها. هذا ما حدث بالضبط قبيل هجوم حماس على قطاع غزة، إلا أنه هذه المرة سيُعرّض إسرائيل لخطر وجودي حقيقي".وتابع: "المستوى السياسي منقطعٌ تماماً، كما انقطع عن هجوم حماس على قطاع غزة، فيما المستوى العسكري يكذب ويخفي الحقيقة عن الرأي العام. ما حدث في غلاف غزة لن يكون شيئاً مقارنةً بما سيحدث في الحرب الإقليمية المقبلة، التي ستجلب كارثةً لدولة إسرائيل وتهدد وجودها".وتحدث التقرير عن "الخوف من غزو من إلى منطقة مرتفعات الجولان"، قائلاً إن " يسرائيل كاتس كشف في نقاش ضمنَ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن هناك مخاوف معقولة من سيناريو غزو قوات الحوثيين (أو القوات التابعة لها) من سوريا باتجاه منطقة مرتفعات الجولان".وأشار كاتس إلى أنَّ "هناك إمكانية للتسلل أو الغزو سيراً على الأقدام من قبل نشطاء الحوثيين أو أولئك الذين يعملون تحت رعاية إيران، عبر الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية، وخاصة في منطقة مرتفعات الجولان".التقرير يقول إنّ كلام كاتس يأتي على خلفية تقارير عن تمركز عناصر إرهابية في سوريا، بما في ذلك محاولات من "حماس" والجهاد الإسلامي، وخاصةً الوجود الحوثي في البلاد، الذي تُحركه إيران وفيلق القدس، وأضاف: "تجدرُ الإشارة إلى أنَّ الحوثيين سبق أن عملوا في سوريا، خلال الحرب الأهلية هناك، وأنهم مُرسلون من إيران".ويتطرّق التقرير إلى جهود "حزب الله" لبناء نفسه بعد وقف إطلاق النار إبان الحرب التي اندلعت بينه وبين إسرائيل عام 2024، مشيراً إلى أنَّ الاتفاق الذي تم إبرامه بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني 2024 لوقف الحرب، لم يُفرمل جهود إعادة إعمار الحزب لنفسه.وتحدث التقرير عن زيادة الدعم والتمويل الإيراني لـ"حزب الله"، مُستذكراً ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية عن أنّ الحرس الثوري الإيراني حوّل مبالغ طائلة تقدر بمليار دولار منذ بداية الـ2025 إلى "حزب الله"، وذلك لإعادة قدرات الحزب وبنيته التحتية المدنية.كذلك، توقف التقرير عند "التعامل مع تحديات نقل الأسلحة"، مشيراً إلى أنّ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في كانون الأول 2024 والحظر الذي فرضته الحكومة على الرحلات الجوية المباشرة من إيران خلال شباط 2025، أدّى إلى تعطيل الطرق البرية والجوية الرئيسية لتهريب الأسلحة والمساعدات التكنولوجية.كذلك، قال التقرير إن إيران و"حزب الله" يعتمدان "طرقاً جديداً" للتهريب، بما في ذلك عبر تركيا والعراق، فيما يجري أيضاً استخدام الموانئ البحرية ومكاتب الصراف، كما أنّه يتم الاعتماد على شبكات للتهريب عبر الحدود السورية - اللبنانية رغم الجهود المبذولة لإحباطها.وينقل التقرير عن مصادر استخباراتية غربية قولها إنَّ "حزب الله يُسرع وتيرة إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة تجهيزه بالأسلحة والصواريخ ناهيك عن إنتاج الأسلحة، بالإضافة إلى استمرار تجنيد المقاتلين الجدد وتأهيل المواقع والقواعد المتضررة خصوصاً شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان".ويرى التقرير أن "حزب الله، يحاول أن يصبح القوة الرئيسية وراء أعمال إعادة الإعمار المدنية، بهدف استعادة وتعزيز مكانته السياسية والاجتماعية في المجتمع الشيعي وفي لبنان ككل"، وأضاف: "كل هذا يسمح لحزب الله بالمشاركة في هجوم بري مشترك في حرب إقليمية ضد إسرائيل باستخدام قوة الرضوان وبمساعدة إطلاق الصواريخ والقذائف".ويقول التقرير إنَّ "إيران تمول وتدعم حماس وحزب الله وتتورط في محاولات إنشاء بنى تحتية إرهابية على الحدود الإسرائيلية الأردنية"، مشيراً إلى أن "إيران تقدم مئات الملايين من الدولارات سنوياً لكل من المنظمتين، فيما عملية نقل هذه الأموال تتم بطرق متطورة، بما في ذلك من خلال آليات غسل الأموال وقنوات التهرب من العقوبات".التقرير يشير إلى أن "إيران تبذل جهوداً لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية"، لافتاً إلى أنّ "هناك جماعات شيعية مدعومة من إيران موجودة على طول أجزاء من الحدود الأردنية - السورية، وقد أطلقت طائرات من دون طيار على إسرائيل وعطلت حركة شاحنات الوقود إلى الأردن، مما يدل على النشاط المتزايد للوكلاء الإيرانيين في محيط الحدود الشرقية".وأضاف: "تُقدّم إيران باستمرار تمويلاً ودعماً واسعَين لحماس وحزب الله، ويشمل هذا الجهد أيضاً استراتيجيةً مُحدّدةً لفتح جبهة شرقية، من خلال تهريب الأسلحة ومحاولات إنشاء بنية تحتية إرهابية تُشغّلها أذرعها (مثل حماس وغيرها) عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية. سيكون هذا السيناريو أشدّ وطأةً بعشرات المرات من هجومٍ لحماس على محيط غزة، خاصةً إذا جاء هجوماً مُشتركاً مع قطاعاتٍ أخرى".