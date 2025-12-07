Advertisement

لبنان

من الدوحة.. مرقص يتوجه الى ابو ظبي

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1452047-639007372694719605.jpg
Doc-P-1452047-639007372694719605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادر وزير الإعلام بول مرقص الدوحة بعدما أنهى مشاركته في منتدى الدوحة متوجها الى أبو ظبي للمشاركة في فعاليات قمة 2025 Bridge بدعوة شخصية وخاصة من نظيره الإماراتي وزير الاعلام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الاماراتيين على هامش القمة
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص واصل لقاءاته على هامش منتدى الدوحة
lebanon 24
08/12/2025 01:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص توجه إلى قطر في زيارة لتعزيز التعاون ودعم الإعلام اللبناني
lebanon 24
08/12/2025 01:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
lebanon 24
08/12/2025 01:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان بسيط.. ياسمين صبري تتألق في ابو ظبي
lebanon 24
08/12/2025 01:17:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله بن محمد بن

عبدالله بن محمد

وزير الإعلام

منتدى الدوحة

بن محمد بن

الإماراتي

الامارات

بول مرقص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-07
16:13 | 2025-12-07
16:06 | 2025-12-07
15:58 | 2025-12-07
15:17 | 2025-12-07
15:04 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24