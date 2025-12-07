19
لبنان
شكوى من إنقطاع "الحشيشة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-12-2025
|
14:03
A-
A+
بعد الحملة الأمنية الأخيرة في
لبنان
، التي ركّزت على مكافحة تجارة المخدرات واعتقال أبرز المطلوبين مثل
نوح زعيتر
، بدأت "الشكاوى" تتزايد بين المواطنين، خصوصًا الشباب، بسبب صعوبة الحصول على حشيشة "الكيف"، وفق مصدر معني في احدى مؤسسات التأهيل المجتمعي .
اضاف: "هذا النقص أحدث اضطرابًا بين من يعتمدون على المخدرات للهروب من ضغوط الحياة اليومية".
ولفت الى"ان الشباب في لبنان، وسط غياب الدولة وضعف الرقابة وندرة فرص العمل، يواجهون واقعًا اقتصاديًا صعبًا يدفع بعضهم أحيانًا إلى سلوكيات خطرة، متجهين إلى حشيشة الكيف كونها الأرخص والأخف تأثيرًا، حيث توفر هروبًا مؤقتًا من الضغوط".
وقال: رغم أن ذلك لا يبرر استخدام المخدرات، تبقى الحملة الأمنية خطوة ضرورية للحد من تجارة المخدرات، لكنّها في الوقت نفسه تطرح سؤالًا أكبر حول العوامل الّتي تدفع الشباب إلى هذا المسار، من بينها الفقر وغياب فرص التنمية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
