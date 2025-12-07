Advertisement

لبنان

شكوى من إنقطاع "الحشيشة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-12-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1452050-639007383061378143.webp
Doc-P-1452050-639007383061378143.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الحملة الأمنية الأخيرة في لبنان، التي ركّزت على مكافحة تجارة المخدرات واعتقال أبرز المطلوبين مثل نوح زعيتر، بدأت "الشكاوى" تتزايد بين المواطنين، خصوصًا الشباب، بسبب صعوبة الحصول على حشيشة "الكيف"، وفق مصدر معني في احدى مؤسسات التأهيل المجتمعي .
Advertisement


اضاف: "هذا النقص أحدث اضطرابًا بين من يعتمدون على المخدرات للهروب من ضغوط الحياة اليومية".
 
ولفت الى"ان الشباب في لبنان، وسط غياب الدولة وضعف الرقابة وندرة فرص العمل، يواجهون واقعًا اقتصاديًا صعبًا يدفع بعضهم أحيانًا إلى سلوكيات خطرة، متجهين إلى حشيشة الكيف كونها الأرخص والأخف تأثيرًا، حيث توفر هروبًا مؤقتًا من الضغوط".


وقال: رغم أن ذلك لا يبرر استخدام المخدرات، تبقى الحملة الأمنية خطوة ضرورية للحد من تجارة المخدرات، لكنّها في الوقت نفسه تطرح سؤالًا أكبر حول العوامل الّتي تدفع الشباب إلى هذا المسار، من بينها الفقر وغياب فرص التنمية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
lebanon 24
08/12/2025 01:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
lebanon 24
08/12/2025 01:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شكوى بحقه.. "قوى الأمن" تُوقف "ُمتحرشاً" بأولاده
lebanon 24
08/12/2025 01:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شكوى من عائلة زوجها السابق.. اعتقال صاحبة "أغلى طلاق في المغرب"
lebanon 24
08/12/2025 01:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نوح زعيتر

زعيتر

لوبين

الحص

زايد

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-12-07
16:13 | 2025-12-07
16:06 | 2025-12-07
15:58 | 2025-12-07
15:17 | 2025-12-07
15:04 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24