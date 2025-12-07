19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-12-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتكثّف الإشارات الدولية باتجاه
لبنان
، وكأنّ العالم يقرع جرس الإنذار قبل فوات الأوان.
Advertisement
وتقول مصادر متابعة للحراك الدبلوماسي عبر "لبنان٢٤" إنّ «زيارة الموفد
الفرنسي جان إيف لودريان
غدًا إلى لبنان، والتحرّك المصري النشط، وجولة وفد
مجلس الأمن
على الخط الأزرق، ليست مجرّد تحرّكات دبلوماسية روتينية، بل رسائل واضحة بأنّ
المجتمع الدولي
يراقب عن كثب ويحضّر لمرحلة ما بعد التهدئة الموقتة".
وتلفت المصادر عبر "لبنان٢٤" إلى أنّ "الخطاب الدولي بات أكثر إلحاحًا وصراحة في المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة ودعم الجيش، وكأنّ هناك قرارًا غير معلن بإعادة ترتيب قواعد اللعبة في الجنوب".
وترى المصادر أنّ "الداخل
اللبناني بات
غارقًا في حساباته الصغيرة، عاجزًا عن التقاط اللحظة أو ترجمة هذا الزخم إلى موقف وطني موحّد، فيما الخارج بدأ يكتب فصول المرحلة المقبلة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت والفرص وأبرزها تطبيق اتفاق الطائف ونشر الجيش جنوبي لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000
Lebanon 24
سلام: لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت والفرص وأبرزها تطبيق اتفاق الطائف ونشر الجيش جنوبي لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000
08/12/2025 01:18:02
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الغياب والعودة: "تيار المستقبل" يرسم معادلة الانتخابات المقبلة
Lebanon 24
بين الغياب والعودة: "تيار المستقبل" يرسم معادلة الانتخابات المقبلة
08/12/2025 01:18:02
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لم يعد هناك ترف لإضاعة الوقت والفرص الوطنية
Lebanon 24
سلام: لم يعد هناك ترف لإضاعة الوقت والفرص الوطنية
08/12/2025 01:18:02
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد لبناني الى يريفان في زيارة رسمية
Lebanon 24
وصول وفد لبناني الى يريفان في زيارة رسمية
08/12/2025 01:18:02
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الفرنسي جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
المجتمع الدولي
اللبناني بات
إيف لودريان
مجلس الأمن
جان إيف لو
المستقبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فيديوهات الاسد.. نقمة في بيئة حزب الله
Lebanon 24
بعد فيديوهات الاسد.. نقمة في بيئة حزب الله
16:30 | 2025-12-07
07/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان في بيروت غداً.. هذا ما يحمله
Lebanon 24
لودريان في بيروت غداً.. هذا ما يحمله
16:13 | 2025-12-07
07/12/2025 04:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك العبسي يدعو من صيدا إلى الوحدة وتجاوز الانقسامات
Lebanon 24
البطريرك العبسي يدعو من صيدا إلى الوحدة وتجاوز الانقسامات
16:06 | 2025-12-07
07/12/2025 04:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هرّبت عبر الحدود اللبنانية.. ضبط 20 ألف حبة كبتاغون في حمص
Lebanon 24
هرّبت عبر الحدود اللبنانية.. ضبط 20 ألف حبة كبتاغون في حمص
15:58 | 2025-12-07
07/12/2025 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون: لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا
Lebanon 24
البابا لاوون: لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا
15:17 | 2025-12-07
07/12/2025 03:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:30 | 2025-12-07
بعد فيديوهات الاسد.. نقمة في بيئة حزب الله
16:13 | 2025-12-07
لودريان في بيروت غداً.. هذا ما يحمله
16:06 | 2025-12-07
البطريرك العبسي يدعو من صيدا إلى الوحدة وتجاوز الانقسامات
15:58 | 2025-12-07
هرّبت عبر الحدود اللبنانية.. ضبط 20 ألف حبة كبتاغون في حمص
15:17 | 2025-12-07
البابا لاوون: لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا
15:04 | 2025-12-07
يوم الثلاثاء.. عشاء في السفارة الفرنسية يجمع عدداً من الفاعليات السياسية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 01:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24