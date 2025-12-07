الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل

Advertisement

تتكثّف الإشارات الدولية باتجاه ، وكأنّ العالم يقرع جرس الإنذار قبل فوات الأوان.وتقول مصادر متابعة للحراك الدبلوماسي عبر "لبنان٢٤" إنّ «زيارة الموفد غدًا إلى لبنان، والتحرّك المصري النشط، وجولة وفد على الخط الأزرق، ليست مجرّد تحرّكات دبلوماسية روتينية، بل رسائل واضحة بأنّ يراقب عن كثب ويحضّر لمرحلة ما بعد التهدئة الموقتة".وتلفت المصادر عبر "لبنان٢٤" إلى أنّ "الخطاب الدولي بات أكثر إلحاحًا وصراحة في المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة ودعم الجيش، وكأنّ هناك قرارًا غير معلن بإعادة ترتيب قواعد اللعبة في الجنوب".وترى المصادر أنّ "الداخل غارقًا في حساباته الصغيرة، عاجزًا عن التقاط اللحظة أو ترجمة هذا الزخم إلى موقف وطني موحّد، فيما الخارج بدأ يكتب فصول المرحلة المقبلة".