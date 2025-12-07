Advertisement

لبنان

يوم الثلاثاء.. عشاء في السفارة الفرنسية يجمع عدداً من الفاعليات السياسية

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:04
أفادت معلومات صحافية، أن السفارة الفرنسية ستقيم مساء الثلاثاء عشاءً في قصر الصنوبر يجمع عدداً من الفاعليات السياسية يتقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام
