البطريرك العبسي يدعو من صيدا إلى الوحدة وتجاوز الانقسامات

شدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي من كنيسة مار نيقولاوس في صيدا على ضرورة أن يتحرّر أبناء الكنيسة من انحنائهم أمام الخلافات البشريّة، وأن يواصلوا العمل والصلاة من أجل وحدتهم الكاملة.
وقال: "نحن في هذا المكان المقدّس، لا يسعنا إلّا أن نفكّر بغنى مدينة صيدا وعراقتها التاريخيّة وبعيش أبنائها الواحد مع الآخر، المسيحيِّ مع المسلم، من خلال الجيرة والصداقة والزمالة، حاملين هموم هذه المدينة معًا وساعين يدًا بيد لتطويرها وتنميتها".
ودعا العبسي إلى تجديد العهد على السلوك كأبناء للنور، حتّى تكون المحبّة والرحمة وخير الإنسان المقياس الذي نزن به كلّ قانون حياتنا.
ولفت إلى ضرورة العمل من أجل هدم كلّ جدار تقسيم روحيّ أو مذهبي يفصل الإنسان عن أخيه الإنسان.