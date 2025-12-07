البطريرك العبسي يدعو من صيدا إلى الوحدة وتجاوز الانقسامات

شدد بطريرك وسائر المشرق للروم من مار نيقولاوس في على ضرورة أن يتحرّر أبناء الكنيسة من انحنائهم أمام الخلافات البشريّة، وأن يواصلوا العمل والصلاة من أجل وحدتهم الكاملة.

وقال: "نحن في هذا المكان المقدّس، لا يسعنا إلّا أن نفكّر بغنى مدينة صيدا وعراقتها التاريخيّة وبعيش أبنائها الواحد مع الآخر، المسيحيِّ مع ، من خلال الجيرة والصداقة والزمالة، حاملين هموم هذه المدينة معًا وساعين يدًا بيد لتطويرها وتنميتها".

ودعا إلى تجديد على السلوك كأبناء للنور، حتّى تكون المحبّة والرحمة وخير الإنسان المقياس الذي نزن به كلّ قانون حياتنا.

ولفت إلى ضرورة العمل من أجل هدم كلّ جدار تقسيم روحيّ أو مذهبي يفصل الإنسان عن أخيه الإنسان.