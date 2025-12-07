هرّبت عبر الحدود اللبنانية.. ضبط 20 ألف حبة كبتاغون في حمص

Advertisement

أفادت وسائل إعلام ان "فرع مكافحة المخدرات في تمكّن من إلقاء القبض على كل من "غ.ح" و"ع.و" لتورّطهما في تهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتوزيعها داخل أحياء المدينة".وبحسب الإعلام السوري، "‏أسفرت عن ضبط نحو 20 ألف حبة كبتاغون إضافة إلى مسدس حربي ومبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي كانت بحوزتهما".