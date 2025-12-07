Advertisement

لبنان

هرّبت عبر الحدود اللبنانية.. ضبط 20 ألف حبة كبتاغون في حمص

07-12-2025 | 15:58
أفادت وسائل إعلام سورية ان "فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكّن من إلقاء القبض على كل من "غ.ح" و"ع.و" لتورّطهما في تهريب المواد المخدرة عبر الحدود اللبنانية وتوزيعها داخل أحياء المدينة".
وبحسب الإعلام السوري، "‏أسفرت عن ضبط نحو 20 ألف حبة كبتاغون إضافة إلى مسدس حربي ومبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي كانت بحوزتهما".
محافظة حمص

اللبنانية

لبنان

سورية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24