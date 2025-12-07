Advertisement

لبنان

لودريان في بيروت غداً.. هذا ما يحمله

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-12-2025 | 16:13
أشارت مصادر سياسية متابعة الى ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان الى بيروت غداً، ستكون زيارة عادية، مستبعدة ان يكون حاملاً لأي مبادرة فرنسية للوساطة بين لبنان واسرائيل.
وأشارت المصادر الى ان لودريان، والذي من المتوقع ان يزور المسؤولين اللبنانيين سيشدد أمامهم على ضرورة ان يواصل الجيش عمله جنوب لبنان مع رفع وتيرة تحركاته خصوصاً وانها غير كافية على وقع التهديدات الاسرائيلية المرتفعة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

