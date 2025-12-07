لودريان في بيروت غداً.. هذا ما يحمله

Advertisement

أشارت مصادر سياسية متابعة الى ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي الى جان ايف لودريان الى غداً، ستكون زيارة عادية، مستبعدة ان يكون حاملاً لأي مبادرة فرنسية للوساطة بين لبنان واسرائيل.وأشارت المصادر الى ان لودريان، والذي من المتوقع ان يزور المسؤولين اللبنانيين سيشدد أمامهم على ضرورة ان يواصل الجيش عمله مع رفع وتيرة تحركاته خصوصاً وانها غير كافية على وقع التهديدات الاسرائيلية المرتفعة.