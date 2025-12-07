بعد فيديوهات الاسد.. نقمة في بيئة حزب الله

Advertisement

أثارت الفيديوهات التي انتشرت في اليومين الماضيين على قناة "العربية" والتي تظهر الرئيس السوري السابق مع مستشارته ، موجة من الاستياء العارم في بيئة ، التي شهدت في الساعات الماضية نقاشاً واسعاً لا سيما بعد حالة الاستهزاء التي ظهرت في الفيديو تجاه عناصر الحزب التي كانت موجودة في والتي استشهد عدد كبير منها أثناء الدفاع عن النظام السابق.وطرح اعضاء داخل الحزب الكثير من الاسئلة بعد انتشار هذه الفيديوهات، سائلة: "هل كل ما قدمناه في السنوات الماضية كانت خطوة خاطئة وفي المكان غير المناسب؟"