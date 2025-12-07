Advertisement

لبنان

بعد فيديوهات الاسد.. نقمة في بيئة حزب الله

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-12-2025 | 16:30
أثارت الفيديوهات التي انتشرت في اليومين الماضيين على قناة "العربية" والتي تظهر الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل، موجة من الاستياء العارم في بيئة حزب الله، التي شهدت في الساعات الماضية نقاشاً واسعاً لا سيما بعد حالة الاستهزاء التي ظهرت في الفيديو تجاه عناصر الحزب التي كانت موجودة في سوريا والتي استشهد عدد كبير منها أثناء الدفاع عن النظام السابق.
وطرح اعضاء داخل الحزب الكثير من الاسئلة بعد انتشار هذه الفيديوهات، سائلة: "هل كل ما قدمناه في السنوات الماضية كانت خطوة خاطئة وفي المكان غير المناسب؟"
