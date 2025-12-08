19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اسئلة عن اسباب "التهدئة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-12-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت بعض الأوساط السياسية في الأيام الأخيرة نقاشات واسعة بشأن التراجع الملحوظ في وتيرة الاغتيالات التي تقوم بها
إسرائيل
، إضافة إلى انخفاض عمليات الاعتداء التي كانت تتكرر بوتيرة أعلى خلال الأشهر الماضية.
Advertisement
هذا التطور أثار سلسلة تساؤلات عما إذا كانت هناك تفاهمات أو ترتيبات غير معلنة ساهمت في تهدئة هذا المسار بعيدًا عن الأضواء.
وتقول شخصيات مطلعة إن الهدوء النسبي لا يمكن فصله عن حركة اتصالات جرت في الكواليس خلال الأسابيع الأخيرة، من دون أن تتضح بعد طبيعة النتائج التي قد تظهر لاحقًا.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"يسرائيل هيوم": ويتكوف يعمل على تهدئة الأجواء بين "حماس" وإسرائيل
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": ويتكوف يعمل على تهدئة الأجواء بين "حماس" وإسرائيل
08/12/2025 10:24:57
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
Lebanon 24
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
08/12/2025 10:24:57
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسئلة فاتيكانية عن شخصيات محددة
Lebanon 24
أسئلة فاتيكانية عن شخصيات محددة
08/12/2025 10:24:57
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ردًا على سؤال عمّا إذا انتهت الحرب رسميًا: "نعم!"
Lebanon 24
ترامب ردًا على سؤال عمّا إذا انتهت الحرب رسميًا: "نعم!"
08/12/2025 10:24:57
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
إسرائيل
الترا
الهد
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
Lebanon 24
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
03:12 | 2025-12-08
08/12/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
03:00 | 2025-12-08
08/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
02:37 | 2025-12-08
08/12/2025 02:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
11:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:12 | 2025-12-08
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
03:00 | 2025-12-08
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
02:56 | 2025-12-08
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:37 | 2025-12-08
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
02:31 | 2025-12-08
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:30 | 2025-12-08
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 10:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24