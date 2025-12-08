اسئلة عن اسباب "التهدئة"

Advertisement

شهدت بعض الأوساط السياسية في الأيام الأخيرة نقاشات واسعة بشأن التراجع الملحوظ في وتيرة الاغتيالات التي تقوم بها ، إضافة إلى انخفاض عمليات الاعتداء التي كانت تتكرر بوتيرة أعلى خلال الأشهر الماضية.هذا التطور أثار سلسلة تساؤلات عما إذا كانت هناك تفاهمات أو ترتيبات غير معلنة ساهمت في تهدئة هذا المسار بعيدًا عن الأضواء.وتقول شخصيات مطلعة إن الهدوء النسبي لا يمكن فصله عن حركة اتصالات جرت في الكواليس خلال الأسابيع الأخيرة، من دون أن تتضح بعد طبيعة النتائج التي قد تظهر لاحقًا.