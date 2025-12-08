Advertisement

لبنان

اسئلة عن اسباب "التهدئة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:15
شهدت بعض الأوساط السياسية في الأيام الأخيرة نقاشات واسعة بشأن التراجع الملحوظ في وتيرة الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل، إضافة إلى انخفاض عمليات الاعتداء التي كانت تتكرر بوتيرة أعلى خلال الأشهر الماضية.
هذا التطور أثار سلسلة تساؤلات عما إذا كانت هناك تفاهمات أو ترتيبات غير معلنة ساهمت في تهدئة هذا المسار بعيدًا عن الأضواء.
وتقول شخصيات مطلعة إن الهدوء النسبي لا يمكن فصله عن حركة اتصالات جرت في الكواليس خلال الأسابيع الأخيرة، من دون أن تتضح بعد طبيعة النتائج التي قد تظهر لاحقًا.
 
المصدر: لبنان 24
