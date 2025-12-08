لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي

Advertisement

نظمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة ، لقاء حواريًا عن تطور مفهوم القيادة Leadership في ظل ثورة والحاجة للذكاء العاطفي وكيفية إسهام كلّ من الذكاء الاصطناعي والعاطفي في تشكيل قيادة مستدامة، بهدف مواكبة التحديات التي تطرحها التطورات العصرية المتسارعة والإستعداد لمواجهة التحديات التي ستتعاظم في القريب، وذلك في اطار الفاعليات التي تنظمها الجامعة في الذكرى الـ150 لتأسيسها ومرور 25 عامًا على إنشاء الكلية.حضر اللقاء البرفسور نعمة ونوابه وعميدة الكلية الدكتورة ساندرا غصن، والمحاضرون رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ITG Holding كلود بحصلي، لـPhoenix Energy من مجموعة Indevco ربيع أسطا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ماليا Malia Group جوان صرّاف الذين شاركوا في جلسة نقاش أدارتها رئيسة قسم المالية في الكلية الدكتورة إيليان نعمة، إضافة إلى المحاضرين الشريك المؤسس لشركة AiGorithm الدكتورة ساندرين حتي، ورئيسة قسم الغذاء والمشروبات في شركة فتّال Fattal سالي الأرملي، والمعالجة النفسية والخبيرة في العمل الإجتماعي والوساطة الدكتورة ماري أنج نهرا الذين شاركوا في جلسة نقاش ثانية أدارتها رئيسة قسم التسويق في الكلية الدكتورة رشا عبد الخالق كما حضر عدد من أعضاء مجلس الجامعة وأساتذة وجمع طالبي.وألقت غصن محاضرة تناولت فيها "التأُثيرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي الذي يوفّر لأبناء الجيل الجديد أدوات متطورة توجههم وتلهمهم وتساعدهم على التعلّم والتدرّب بشكل جدّي ومفيد". وقالت:"لكن على الرغم من إمكاناته المذهلة تبقى تأثيراته تقنية فلا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقرأ مشاعر الآخرين، أو أن يعلّمهم قيم النزاهة والشجاعة والتعاطف، وكيفية التعاون برقيّ والسيطرة على المشاعر الخاصة. كما لا يمكنه أن يقدّم النصائح حول كيفية المثابرة في حال الخسارة، وسبل مواجهة الضغط وخيبات الأمل والإحباط. فهو لا يحلّ محلّ الحدس، أو القدرة الإنسانية على الفهم العميق لبعضنا البعض. فهذه أمور لا تأتي إلا من خلال التفاعل الإنساني ولا يمكن بالتأكيد أن تنبع من شاشة. باختصار لا يمكن للذكاء الإصطناعي أن يبث الروح، وهنا تمامًا يبدأ دور القيادة".ولفتت إلى أن" فاعلية اليوم تشكل دعوة لإعادة التفكير في طريقة القيادة والأسلوب المتّبع في التعليم وكيفية تقديم المساهمة الفعّالة في هذا العالم، وهو عالم تتطور فيه التكنولوجيا بوتيرة أسرع من أي وقت مضى ويدخل فيه الذكاء الاصطناعي إلى كل جزء من اليوميات، وفي المقابل يفتقد كثر الرعاية والاهتمام وتبحث المجتمعات عن قادة يستطيعون الموازنة بين الابتكار والتعاطف، وبين التقدم والمسؤولية. فالقيادة في جوهرها تتعلق بالناس، لا بالعمليات، ولا بالخوارزميات، ولا بالمقاييس".وأكدت أن "دور المؤسسات الأكاديمية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالجامعات ليست فقط أماكن للمعرفة، بل هي مهد القيادة، وتُزرع فيها قيم المستقبل".ختمت:" بينما نحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيس جامعة الحكمة، لنفكر أيضًا في السنوات المقبلة، وما هو نوع الذين نريد أن نرسلهم إلى العالم؟ وما هي القيم التي نريد حمايتها وكيف نستخدم التكنولوجيا دون أن نفقد إنسانيتنا؟ فنتابع التقدم من دون أن نفقد الغاية الأساسية".