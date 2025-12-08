20
هل من جديد في ملف المساعدين القضائيين؟
Lebanon 24
08-12-2025
|
03:12
أعلنت
لجنة المتابعة
للمساعدين القضائيين الدفعة الخامسة (200 كاتب و 175 مباشر) في بيان ان "ملف المساعدين القضائيين الناجحين في
لبنان
هو واحدة من أوضح صور الظلم الإداري. عشر سنوات مرّت على نجاحهم في مباراة رسمية وشفافة أُجريت وفق القانون، لكن مرسوم تعيينهم ما زال معلّقًا بلا سبب منطقي. هؤلاء الشباب والشابات التزموا بالدولة، درسوا، تقدّموا، نجحوا، وانتظروا، بينما العدلية تعاني نقصًا كبيرًا في الموظفين، والقضاء يختنق تحت ضغط الملفات".
واشارت الى ان "تأخير تعيينهم، يحرُم الدولة من طاقات جاهزة للعمل فورًا، يزيد معاناة
القضاء
ويكسر ثقة المواطنين بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".
وختمت:"اليوم، وبعد عقد كامل، لم يعد مطلبهم رفاهية ولا استرحامًا، بل حقّ مكتسب يجب تنفيذه فورًا. وان إصدار مرسوم التعيين ليس خدمة لأحد، بل استعادة للعدالة، واحترام للقانون، وإنصاف لأناس ظلمهم الانتظار
الطويل
".
